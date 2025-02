Zoológico de Salvador divulga novas datas para passeio noturno

Zoológico de Salvador - Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE

Uma das atrações mais procuradas do Zoológico de Salvador, o Zoo Noturno, já tem data definida para o mês de fevereiro. Serão três edições nos dias 13, 19 e 20, agora em um novo horário, das 18h30 às 20h30, aproveitando o clima do verão proporcionando uma vivência ainda mais especial. Durante o passeio guiado, os visitantes terão a oportunidade de participar de uma palestra educativa e conhecer animais de hábitos noturnos.

Para vivenciar essa experiência única é preciso preencher o formulário disponível no link do instagram do Zoológico (@zoosalvador), na véspera de cada data. As vagas são limitadas e sujeitas às condições climáticas. Vale ressaltar, que a entrada é gratuita e ocorre apenas pela portaria superior, na Rua Alto de Ondina.

Recomendações

Recomenda-se que os visitantes usem calça comprida, blusa de manga longa e sapatos fechados. Em respeito ao bem-estar dos animais, o uso do flash em câmeras ou celulares é estritamente proibido. Os dispositivos também devem estar configurados no modo silencioso para evitar qualquer perturbação ou susto nos animais.