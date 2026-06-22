Canários do Reino desabafam sobre disputa com outros ritmos no São João

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A banda Canários do Reino foi uma das atrações do São João da Bahia nesta segunda-feira, 22. O grupo se apresentou no Largo do Pelourinho, em Salvador, e colocou o público para dançar ao som de clássicos.

Durante entrevista coletiva, a vocalista Aline Fernandes desabafou sobre a presença de gêneros que estão ligados ao forró nos festejos juninos.

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“A cultura não pode morrer, mas dá para a gente se juntar com todo mundo. É uma cultura maravilhosa, o Nordeste é imenso. Mas é importante que o forró nunca seja desvalorizado”, disse a artista após ser questionada pelo portal A TARDE.

A cantora pontuou que é comum que algumas bandas acabem “estourando e que a galera quer ouvir”.

“Ai a gente tenta fazer algo para agradar o público. E a gente também encontra sertanejos tocando forró, assim como no Carnaval nós tocamos um pouco de axé. E assim a gente vai vivendo e sobrevivendo”, finalizou.

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