Cantor defende músicas tradicionais no São João de Salvador

O São João do Centro Histórico de Salvador vem movimentando milhares de pessoas com shows de forró espalhados pelo local. No Palco do Santo Antônio Além do Carmo, quem anima o público é a banda Arriba Saia, grupo de forró conhecido na Bahia.

Com o destaque das bandas tradicionais durante o São João da capital, um debate sobre as transformações na nova geração de artistas vem ganhando força durante os festejos juninos.

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Ao portal A TARDE, o vocalista da banda, Rony Brasil, refletiu sobre as mudanças e destacou a importância da poesia nas letras musicais.

“Porque música é cultura e a letra é o que nos move numa música: letra e melodia. E eu acho interessante que a gente tenha que trabalhar primeiro a letra, trabalhar o sentimento daquela música, o que ela diz respeitosamente”, disse o artista.

Tradição no São João

Ainda ao A TARDE, Rony Brasil defendeu a permanência das músicas tradicionais no São João, em meio aos sucessos atuais que vêm ganhando força durante os festejos juninos.



“Porque a música de forró não tem época, não tem vencimento. As músicas que têm letras, que têm amor, que têm aquele sentimento, o povo abraça essas músicas. Quando chega a época de São João, parece que abre o armário e tira elas de dentro”, afirmou.

O São João de Salvador tem sido marcado por shows no Centro Histórico e em bairros como Paripe e Itapuã. Somente no Pelourinho, são cerca de 50 apresentações por dia, que seguem até o dia 24 de junho.