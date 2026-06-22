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Casal bate recorde ao dançar forró por 38 horas seguidas em concurso junino

Dupla conquistou o prêmio de R$ 20 mil e quebrou a maior marca já registrada na compe

Leilane Teixeira
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Imagem ilustrativa da imagem Casal bate recorde ao dançar forró por 38 horas seguidas em concurso junino
Foto: reprodução redes sociais

Uma maratona de forró terminou com recorde histórico no interior de Alagoas. O casal formado por Kitéria Silva e Adriano "Jack" venceu a 24ª edição do concurso Pé de Aço após permanecer 38 horas ininterruptas na pista de dança, conquistando o prêmio de R$ 20 mil e quebrando a maior marca já registrada na competição.

Realizado durante os festejos juninos de Colônia Leopoldina, o concurso desafia casais a permanecerem dançando pelo maior tempo possível, em uma prova que exige resistência física e controle emocional.

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Para seguir na disputa, os participantes precisam cumprir regras rígidas:

  • as pausas para ir ao banheiro são limitadas a cinco minutos;
  • durante esse período, o parceiro deve continuar dançando sozinho;
  • alimentação e hidratação são fornecidas na própria pista para evitar interrupções.

A campeã contou que decidiu voltar ao concurso motivada por um objetivo pessoal: arrecadar dinheiro para ajudar no tratamento do pai e nas despesas com a avó.

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Segundo ela, o preparo para enfrentar a maratona foi focado principalmente no aspecto psicológico. A dançarina afirmou que treinou para suportar até 48 horas consecutivas de prova e acreditava que conseguiria superar a marca das 34 horas sem dificuldades.

Ela revelou ainda que pretendia permanecer na pista por mais tempo. No entanto, a disputa foi encerrada assim que o casal adversário desistiu, oficializando o novo recorde de 38 horas consecutivas de forró.

Rainha do Pé de Aço

Conhecida nas redes sociais como "Rainha do Pé de Aço", a dançarina também destacou a evolução da estrutura do evento, que passou a oferecer acompanhamento médico, hidratação e alimentação aos competidores durante toda a maratona.

Mesmo cogitando encerrar sua participação no concurso, Kitéria admite que a experiência é difícil de abandonar. "Quem gosta do Pé de Aço sabe como é difícil ficar longe", afirmou.

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Tags

alagoas forró recorde São João

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