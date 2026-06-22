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VÍDEO

Cantor Pablo é atingido por lata em show de São João na Bahia; assista vídeo

Episódio ocorreu em munícipio no sul do estado

Agatha Victoria Reis
Por
| Atualizada em
Cantor Pablo
Cantor Pablo - Foto: Divulgação

O cantor Pablo foi atingido por uma lata atirada da plateia durante uma apresentação no São João de Gandu, no sul da Bahia, na última sexta-feira (19).

A situação foi registrada durante a transmissão do evento nas redes sociais. Nas imagens, o cantor de arrocha apresentava uma versão da música 'Amor I Love You', de Marisa Monte, quando foi atingido por uma lata verde. O artista não sofreu ferimentos.

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Após o impacto, Pablo interrompeu o show, pediu que os músicos da banda parassem de tocar e solicitou a intervenção da Polícia Militar.

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"Segura aí rapidinho. Por favor, Polícia Militar, retira esse rapaz que acabou de jogar uma lata em mim aqui. Rapaz, que cara miserável. Como é que pode um negócio desse? Espere que o seu está chegando. Vou te dar um presente", disse o cantor.

Cerca de dois minutos após o pedido do artista, os policiais retiraram o homem do local.

Antes de retomar a apresentação, Pablo desabafou com o público sobre o episódio: "Essa benção de Deus aqui. É brincadeira um negócio desse, rapaz? Obrigado à Polícia Militar e a toda a segurança. O cara bebe para fazer besteira. Meu Deus do céu".

Veja vídeo:

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Um post compartilhado por Música | Sofrência ® por Irland Rocha (@la_casadasofrencia)

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