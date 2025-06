Catadores garantem renda do Sanju de Salvador com Arraiá Sustentável - Foto: Dara Medeiros | Ag. A TARDE

Os catadores de materiais recicláveis têm um papel fundamental nos festejos juninos de Salvador. Enquanto o público curte os shows, eles trabalham arduamente nos eventos.

Nesta quinta-feira, 19, segundo dia da programação do Parque de Exposições em 2025, o MASSA! conheceu o Arraiá Sustentável e Solidário, uma iniciativa criada há quatro anos, em parceria com 11 associações e cooperativas recicláveis da capital baiana.

Uma das coordenadoras do Arraiá Sustentável, Ana Carine, explicou o propósito do projeto e exaltou o serviço prestado pelos profissionais.

Já estamos na quarta edição do Arraial Sustentável e Solitário, numa perspectiva de protagonismo dos catadores e catadoras de materiais recicláveis e, para além disso, de trazer dignidade a esses trabalhadores que são tão essenciais dentro dos grandes eventos. Na verdade, na cidade como um todo, durante 365 dias Ana Carine

O processo de reunir e descartar de maneira correta o material coletado faz toda a diferença. "Têm um papel fundamental de evitar que esses matérias recicláveis que são consumidos vão para os aterros e, além disso, com a questão da geração de trabalho e renda", completou Ana Carine.

Saiba como funciona o Arraiá Solidário e Sustentável

O primeiro passo para atuar como catador de materiais recicláveis no São João da Bahia, em Salvador, é realizar o cadastramento. Após isso, a equipe entrega um kit com o fardamento completo e EPIs adequadas, como camisa, calça, luvas, protetor auricular, capa de chuva, bota, meião e uma mochila produzida com material sustentável.

Logo após isso, eles coletam o material e levam para a Vila, conforme detalha a coordenadora Geane dos Santos.

Eles catam, trazem aqui, a gente recepciona, pesa e paga o preço justo. E, além disso, a gente está com a bonificação do peso Geane dos Santos

Na prática, a cada 20kg de plástico ou PET, eles dão R$ 50 reais de bonificação para os catadores.

Além do Parque de Exposições, Salvador também possui uma Vila Junina na Praça de Paripe. No interior baiano, há uma unidade no Mercadão Central da cidade de Jequié e um ponto de apoio na Praça do Bosque, em Amargosa.