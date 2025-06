Dispensado do exército, jovem relembra tradição familiar em brincadeira

Lucas Oliveira, dispensado das Forças Armadas, relembra a paixão do tiro - Foto: Foto | João Grassi

Mesmo com shows rolando e grande parte do público dançando na pista, o estudante Lucas Oliveira, de 23 anos, deu uma pausa na curtição do São João do Parque de Exposições para relembrar uma velha diversão: atirar.

Tradição típica dos festejos juninos, as barracas do tiro funcionam com simulacros de armas de fogo, alvos e premiações para os atiradores. Segundo Lucas, a paixão pela prática vem dos primórdios, já que ele integrou as Forças Armadas.

“Fui dispensado do exército. Eu sempre quis atirar porque acho divertido, uma profissão e uma habilidade que sempre admirei. Então, estou aqui me divertindo e ainda fazendo uma coisa que eu gostaria de fazer, sabe?”, comentou.

Nascido em São Paulo, Lucas veio para a Bahia com apenas dois anos de idade. Ele cresceu com sua família em Riachão de Jacuípe, no interior do estado, onde a prática do tiro era comum e familiar.

“Eu cresci no sertão com meu avô e meus tios caçando na mata, então eu sempre admirei. Ainda mais com a questão do exército. Então, gosto muito da prática do tiro em si. Também tive vontade de entrar na polícia, mas não foi pra frente”, relembrou.

Apesar de ter assumido não ser um exímio forrozeiro, Lucas garantiu que não veio para a festa pensando na barraca do tiro, que foi apenas um breve momento para relembrar o passado. “Estou solteiro, estou aqui pra me divertir, dançar bastante e aproveitar o São João. Tô aqui pra ficar bêbado e curtir”, garantiu.

