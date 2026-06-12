Em dois anos, Irecê dobra gastos com atrações para o São João

A Prefeitura de Irecê, município da Chapada Diamantina administrado pelo prefeito Murilo França (PSB), registrou o maior gasto com a contratação de atrações para as festas de São João na Bahia em 2026.

De acordo com o Painel de Transparência dos Festejos Juninos do Ministério Público da Bahia (MP-BA), o valor total das contratações no município foi de R$ 11,6 milhões em 30 atrações neste ano. A quantia equivale ao dobro gasto na festa em 2024, quando a prefeitura desembolsou R$ 5,5 milhões em 29 artistas. Já no ano passado, a gestão contratou 81 artistas pelo valor de R$ 8,9 milhões.

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Conforme as informações contidas no Painel, o recurso utilizado para contratar os artistas é 100% de origem municipal. O cachê mais elevado é o da dupla sertaneja Zé Neto e Cristiano, que cobrou R$ 905 mil. Em seguida aparecem Ana Castela e Nattan, ambos com cachê de R$ 900 mil.

Ao todo serão oito dias de festejos, que terão início no dia 19 de junho e se encerram no dia 27.

Recomendação do MP-BA

O MP-BA tem encaminhado recomendações aos municípios para que eles adequem as contratações de atrações artísticas aos parâmetros estabelecidos pela instituição e Tribunais de Contas (TCM e TCE).

“Nas últimas quatro edições dos festejos juninos na Bahia, observou-se uma significativa escalada nos valores das contratações artísticas, com a média dos contratos passando de aproximadamente R$ 200 mil para cerca de R$ 700 mil”, afirmou a entidade.

O órgão pede que as contratações tomem como referência a média dos valores pagos aos artistas em 2025, atualizados pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), com o objetivo de “evitar aumentos excessivos de cachês custeados com recursos públicos”.

Em Irecê, as contratações aumentaram em 30% de um ano para o outro, muito mais que a inflação do período, que foi de 4,39%.

O Painel

O Painel de Transparência dos Festejos Juninos fechou na quarta-feira, 10, o primeiro período de coleta de informações sobre os gastos públicos em 2026, com dados de 390 Municípios e do Governo do Estado. A movimentação de recursos registrada passa dos R$ 600 milhões. Do total, 367 farão festas e terão atrações artísticas contratadas, enquanto 23 informaram que não realizarão festejos.

O MP da Bahia prorrogou o prazo e os 27 Municípios que ainda não fizeram cadastro no Painel tem até 12h desta sexta, 12, para prestarem informações, inclusive aqueles não terão festejos.

Na próxima terça, 16, os gestores que colaboraram com o Painel receberão o Selo de Transparência em cerimônia pública no auditório da sede do MPBA, no CAB, em Salvador, a partir das 9h.