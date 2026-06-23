Estrutura desaba e assusta público de Amado Batista em Itapetinga

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Parte da estrutura de sustentação do palco principal do São João de Itapetinga, sudoeste da Bahia, desabou na noite desta segunda-feira, 22, provocando a interrupção do show do cantor Amado Batista.

O incidente foi por volta das 23h30, momento em que o circuito do Forró registrava grande concentração de público. Apesar do susto e da correria inicial, as equipes de segurança confirmaram que não houve feridos graves.

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O artista goiano, uma das atrações mais aguardadas da programação do município, havia iniciado a apresentação há pelo menos vinte minutos, quando um estalo na lateral esquerda do palco alertou aos técnicos.

Em poucos segundos, uma das placas de piso cedeu parcialmente, inclinando equipamentos de som e luz. Por medida de segurança, o cantor e a banda foram retirados do local.

Ação rápida

Assim que o problema foi detectado, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros isolaram a área próxima ao palco para evitar que o comprometimento da estrutura atingisse as pessoas que estavam na pista e na área VIP.

A interrupção gerou tumulto momentâneo na tentativa do público de se afastar das grades de proteção.

"Ouvimos um barulho estranho e o som falhou. Logo em seguida, vimos os músicos correndo para trás e a equipe pedindo calma no microfone. Foi um susto muito grande, mas a polícia agiu rápido para afastar todo mundo", relatou o comerciante Marcos Silva, que assistia ao show da frente do palco.

Suspeita

A suspeita inicial é de que uma falha em uma das sapatas de apoio, possivelmente agravada pela acomodação do solo, tenha comprometido o nivelamento da estrutura.

A assessoria de Amado Batista informou que o cantor passa bem e agradeceu a eficiência da equipe de segurança.