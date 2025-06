Fábio Carneirinho faz alerta: “O forró é a identidade de um povo e precisa resistir”

O cantor Fábio Carneirinho - Foto: Divulgação

Segunda atração da noite do São João da Bahia no Parque de Exposições, Fábio Carneirinho desabafou sobre o trabalho de resistir com o forró diante do domínio do sertanejo nas atrações juninas.

Natural do Ceará, o cantor atribui o movimento como consequência da "moda" do sertanejo, mas aponta que ainda é prazeroso levar o forró pelo Brasil.

"A resistência é difícil, mas é prazerosa. O que nos deixa com prazer é que essas coisas que não fazem parte do nosso hall, da nossa identidade, são passageiras. Isso acontece em todo o mercado, não só na música, mas também na gastronomia e em tantos outros setores", indicou ele.

Ainda de acordo com ele, o forró faz parte da cultura nordestina que se modela com a mudança dos costumes, mas nunca morre.

"O que me deixa satisfeito, é que o forró não acaba porque ele não é só um ritmo mas parte da identidade de um povo. O forró é a culinária, é a poesia, é a literatura, é o artesanato, é a vestimenta. Tudo isso tem altos e baixos", afirmou.

Transmissão ao vivo do São João 2025

A festa em Salvador segue até o dia 24. Acompanhe a transmissão ao vivo do São João 2025 no canal do Youtube do Grupo A TARDE: