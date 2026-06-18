SÃO JOÃO
Forró na Feira: veja a programação completa do Mercado de Paripe
Evento gratuito terá atrações entre os dias 19 e 21 de junho
O Mercado de Paripe, no Subúrbio Ferroviário de Salvador, recebe mais uma edição do Forró na Feira durante os festejos juninos. Entre os dias 19 e 21 de junho, o espaço contará com apresentações gratuitas de artistas locais, reunindo atrações de forró, samba, pagode e reggae.
A programação começa sempre ao meio-dia e segue até 19h30, com seis apresentações por dia. Confira a agenda completa.
Programação de sexta-feira, 19
- 12h às 12h50 – Brilho de Ouro
- 13h20 às 14h10 – Forró Pé de Barro
- 14h40 às 15h30 – Geny Dantas
- 16h às 16h50 – Otavio Matheus
- 17h20 às 18h10 – Rafa Lima
- 18h40 às 19h30 – Tomas Viana
Programação de sábado, 20
- 12h às 12h50 – Leo Bala
- 13h20 às 14h10 – Swing do Fora
- 14h40 às 15h30 – RJ2
- 16h às 16h50 – Menina Forrozeira
- 17h20 às 18h10 – Aline Silva
- 18h40 às 19h30 – Rafique Saade
Programação de domingo, 21
- 12h às 12h50 – Forró Atrevido
- 13h20 às 14h10 – Afrosambah
- 14h40 às 15h30 – Caroline Melo
- 16h às 16h50 – Legião do Samba
- 17h20 às 18h10 – Dyon Pablito
- 18h40 às 19h30 – De Kara no Reggae