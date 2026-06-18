Forró na Feira: veja a programação completa do Mercado de Paripe

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O Mercado de Paripe, no Subúrbio Ferroviário de Salvador, recebe mais uma edição do Forró na Feira durante os festejos juninos. Entre os dias 19 e 21 de junho, o espaço contará com apresentações gratuitas de artistas locais, reunindo atrações de forró, samba, pagode e reggae.

A programação começa sempre ao meio-dia e segue até 19h30, com seis apresentações por dia. Confira a agenda completa.

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Programação de sexta-feira, 19

12h às 12h50 – Brilho de Ouro

13h20 às 14h10 – Forró Pé de Barro

14h40 às 15h30 – Geny Dantas

16h às 16h50 – Otavio Matheus

17h20 às 18h10 – Rafa Lima

18h40 às 19h30 – Tomas Viana

Programação de sábado, 20

12h às 12h50 – Leo Bala

13h20 às 14h10 – Swing do Fora

14h40 às 15h30 – RJ2

16h às 16h50 – Menina Forrozeira

17h20 às 18h10 – Aline Silva

18h40 às 19h30 – Rafique Saade

Programação de domingo, 21