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SÃO JOÃO

São João: veja quais shoppings de Salvador e RMS vão abrir no feriado

Estabelecimentos da capital baiana e região metropolitana terão esquema especial de funcionamento

Gustavo Nascimento
Por
Decoração de São João no Salvador Shopping
Decoração de São João no Salvador Shopping - Foto: Divulgação | Salvador Shopping

Os shoppings de Salvador e da Região Metropolitana terão uma operação especial para o feriado do São João, celebrado já na próxima semana, nos dias 23 e 24 de junho.

Além disso, na quarta-feira, 24, às 19h, a Seleção Brasileira fará o último jogo da fase de grupos da Copa do Mundo, contra a Escócia, o que também vai afetar o esquema de funcionamento dos estabelecimentos.

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Salvador Shopping

23/06 - terça-feira

  • Lojas e quiosques: 9h às 18h;
  • Alimentação e lazer: 12h às 18h, com funcionamento opcional das 18h às 21h;

24/06 - quarta-feira

  • Âncoras, megalojas, lazer e alimentação: 12h às 18h30;
  • Demais lojas e quiosques: 13h às 18h30;
  • *Os restaurantes 33 Contemporâneo, Amado Salvador e Ferreiro Café funcionarão com horário estendido até 1h com transmissão do jogo;

Shopping Paralela

23/06 - terça-feira

  • Restaurantes, lazer e alimentação das 12h às 18h;
  • Farmácia, lojas, quiosques e salão de beleza das 09h às 18h;

24/06 - quarta-feira

  • Restaurantes e alimentação: 12h às 21h;
  • farmácia, lojas, quiosques e salão de beleza: 09h às 18h;
  • lazer: 12h às 18h
  • *O centro de compras conta com um telão de exibição das partidas da Copa do Mundo no piso L2, na Praça de Alimentação.

Parque Shopping Bahia

23/06 - terça-feira

  • Lojas e quiosques: 10h às 19h
  • Alimentação e Lazer: 10h às 19h
  • Alameda Gourmet: 12h às 19h

24/06 - quarta-feira

  • Lojas e quiosques: 12h às 18h30 (fecharão 30 minutos antes do jogo, com reabertura facultativa após a partida)
  • Âncora e Alimentação: 12h às 21h
  • Alameda Gourmet: 12h às 22h

Shopping Barra

23/06 - terça-feira

  • Lojas: 9h às 18h
  • Praça de Alimentação: 9h às 18h
  • Barra Gourmet (Oliva Gourmet, Outback Steakhouse, Tokai, Camarada Camarão e Healthy por Victoria Cintra) e Almacen Pepe, Madero, Mamma Jamma, Santiago Culinária Ibérica (piso L4): A partir das 12h.
  • Cinema: Consulte a programação no site: http://orientcinemas.com.br.

24/06 - quarta-feira

  • Lojas: 12h às 18h30
  • Praça de Alimentação: 12h às 18h30
  • Barra Gourmet (Oliva Gourmet, Outback Steakhouse, Tokai, Camarada Camarão e Healthy por Victoria Cintra) e Almacen Pepe, Madero, Mamma Jamma, Santiago Culinária Ibérica (piso L4): A partir das 12h.
  • Cinema: Consulte a programação no site: http://orientcinemas.com.br.

Salvador Norte Shopping

23/06 - terça-feira

  • Lojas e quiosques: 9h às 18h;
  • Alimentação e lazer: 12h às 18h, com funcionamento opcional das 18h às 21h;
  • Mix Mateus: 7h às 22h

24/06 - quarta-feira

  • Âncoras, megalojas, lazer e alimentação: 12h às 18h30;
  • Demais lojas e quiosques: 13h às 18h30;
  • Mix Mateus: 7h às 22h

Shopping Bela Vista

23/06 - terça-feira

  • Lojas e quiosques: 9h às 18h
  • Alimentação e lazer: 12h às 18h
  • Âncoras: 9h às 18h

24/06 - quarta-feira

  • Lojas e quiosques: 12h às 18h30 (abertura opcional a partir das 9h)
  • Alimentação e lazer: 12h às 18h30 (abertura opcional a partir das 9h)
  • Âncoras: 9h às 18h30

Shopping Paseo

23/06 - terça-feira

  • Lojas e Quiosques: 9h às 18h.
  • Restaurantes: A partir das 12h.

24/06 - quarta-feira

  • Lojas e Quiosques: Fechados.
  • Restaurantes: A partir das 12h.

Shopping da Bahia

23 de junho - terça-feira

  • Lojas e quiosques: 9h às 18h
  • Âncoras: 9h às 18h
  • Alimentação: 9h às 18h
  • Restaurantes: 12h às 18h
  • Clínica: 7h às 12h

24/06 - quarta-feira

  • Lojas e quiosques: 12h às 18h30
  • Âncoras: 12h às 18h30
  • Alimentação: 12h às 18h30
  • Restaurantes: 12h às 18h30
  • Clínica: fechada

Shopping Piedade

23/06 - terça-feira

Funcionamento das 09h às 18h

24/06 - quarta-feira

Fechado

Boulevard Shopping Camaçari

23/06 - terça-feira

  • Lojas e Quiosque: 9h às 18h
  • Praça de Alimentação: 11h às 20h

24/06 - quarta-feira

  • Lojas e Quiosque: 9h às 18h30
  • Praça de Alimentação: 11h às 22h

Shopping Itaigara

23/06 - terça-feira

Lojas e Quiosque: 9h às 17h

24/06 - quarta-feira

Fechado

Shopping Center Lapa

23/06 - terça-feira

24/06 - quarta-feira

Lojas, quiosques, Praça de Alimentação e cinema: fechados

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Tags

copa do mundo Salvador São João shoppings

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