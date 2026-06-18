SÃO JOÃO
São João: veja quais shoppings de Salvador e RMS vão abrir no feriado
Estabelecimentos da capital baiana e região metropolitana terão esquema especial de funcionamento
Os shoppings de Salvador e da Região Metropolitana terão uma operação especial para o feriado do São João, celebrado já na próxima semana, nos dias 23 e 24 de junho.
Além disso, na quarta-feira, 24, às 19h, a Seleção Brasileira fará o último jogo da fase de grupos da Copa do Mundo, contra a Escócia, o que também vai afetar o esquema de funcionamento dos estabelecimentos.
Leia Também:
Salvador Shopping
23/06 - terça-feira
- Lojas e quiosques: 9h às 18h;
- Alimentação e lazer: 12h às 18h, com funcionamento opcional das 18h às 21h;
24/06 - quarta-feira
- Âncoras, megalojas, lazer e alimentação: 12h às 18h30;
- Demais lojas e quiosques: 13h às 18h30;
- *Os restaurantes 33 Contemporâneo, Amado Salvador e Ferreiro Café funcionarão com horário estendido até 1h com transmissão do jogo;
Shopping Paralela
23/06 - terça-feira
- Restaurantes, lazer e alimentação das 12h às 18h;
- Farmácia, lojas, quiosques e salão de beleza das 09h às 18h;
24/06 - quarta-feira
- Restaurantes e alimentação: 12h às 21h;
- farmácia, lojas, quiosques e salão de beleza: 09h às 18h;
- lazer: 12h às 18h
- *O centro de compras conta com um telão de exibição das partidas da Copa do Mundo no piso L2, na Praça de Alimentação.
Parque Shopping Bahia
23/06 - terça-feira
- Lojas e quiosques: 10h às 19h
- Alimentação e Lazer: 10h às 19h
- Alameda Gourmet: 12h às 19h
24/06 - quarta-feira
- Lojas e quiosques: 12h às 18h30 (fecharão 30 minutos antes do jogo, com reabertura facultativa após a partida)
- Âncora e Alimentação: 12h às 21h
- Alameda Gourmet: 12h às 22h
Shopping Barra
23/06 - terça-feira
- Lojas: 9h às 18h
- Praça de Alimentação: 9h às 18h
- Barra Gourmet (Oliva Gourmet, Outback Steakhouse, Tokai, Camarada Camarão e Healthy por Victoria Cintra) e Almacen Pepe, Madero, Mamma Jamma, Santiago Culinária Ibérica (piso L4): A partir das 12h.
- Cinema: Consulte a programação no site: http://orientcinemas.com.br.
24/06 - quarta-feira
- Lojas: 12h às 18h30
- Praça de Alimentação: 12h às 18h30
- Barra Gourmet (Oliva Gourmet, Outback Steakhouse, Tokai, Camarada Camarão e Healthy por Victoria Cintra) e Almacen Pepe, Madero, Mamma Jamma, Santiago Culinária Ibérica (piso L4): A partir das 12h.
- Cinema: Consulte a programação no site: http://orientcinemas.com.br.
Salvador Norte Shopping
23/06 - terça-feira
- Lojas e quiosques: 9h às 18h;
- Alimentação e lazer: 12h às 18h, com funcionamento opcional das 18h às 21h;
- Mix Mateus: 7h às 22h
24/06 - quarta-feira
- Âncoras, megalojas, lazer e alimentação: 12h às 18h30;
- Demais lojas e quiosques: 13h às 18h30;
- Mix Mateus: 7h às 22h
Shopping Bela Vista
23/06 - terça-feira
- Lojas e quiosques: 9h às 18h
- Alimentação e lazer: 12h às 18h
- Âncoras: 9h às 18h
24/06 - quarta-feira
- Lojas e quiosques: 12h às 18h30 (abertura opcional a partir das 9h)
- Alimentação e lazer: 12h às 18h30 (abertura opcional a partir das 9h)
- Âncoras: 9h às 18h30
Shopping Paseo
23/06 - terça-feira
- Lojas e Quiosques: 9h às 18h.
- Restaurantes: A partir das 12h.
24/06 - quarta-feira
- Lojas e Quiosques: Fechados.
- Restaurantes: A partir das 12h.
Shopping da Bahia
23 de junho - terça-feira
- Lojas e quiosques: 9h às 18h
- Âncoras: 9h às 18h
- Alimentação: 9h às 18h
- Restaurantes: 12h às 18h
- Clínica: 7h às 12h
24/06 - quarta-feira
- Lojas e quiosques: 12h às 18h30
- Âncoras: 12h às 18h30
- Alimentação: 12h às 18h30
- Restaurantes: 12h às 18h30
- Clínica: fechada
Shopping Piedade
23/06 - terça-feira
Funcionamento das 09h às 18h
24/06 - quarta-feira
Fechado
Boulevard Shopping Camaçari
23/06 - terça-feira
- Lojas e Quiosque: 9h às 18h
- Praça de Alimentação: 11h às 20h
24/06 - quarta-feira
- Lojas e Quiosque: 9h às 18h30
- Praça de Alimentação: 11h às 22h
Shopping Itaigara
23/06 - terça-feira
Lojas e Quiosque: 9h às 17h
24/06 - quarta-feira
Fechado
Shopping Center Lapa
23/06 - terça-feira
- Lojas, quiosques e Praça de Alimentação: 9h às 17h
- Cinema segue programação do site: https://www.shoppinglapa.com.br/cinema.php
24/06 - quarta-feira
Lojas, quiosques, Praça de Alimentação e cinema: fechados