Márcio Victor enaltece importância do arrastão junino em Brotas

Márcio Victor durante o evento - Foto: Uendel Galter | Ag. A Tarde

Vocalista da banda Psirico, o cantor Márcio Victor foi responsável por organizar um arrastão de samba junino, no Engenho Velho de Brotas, nesta quinta-feira, 26. Em conversa com a reportagem do grupo A TARDE, o cantor enalteceu o evento e revelou o que o público pode esperar dele.

“Quem vier vai encontrar o samba junino, autêntico samba junino, muita cultura do meu bairro. No público tem a turma, meus amigos de infância, a minha família, pessoas que fazem parte do começo do psirico, músicos de todas as bandas e as pessoas que trabalharam em outros dias do São João”

“Já é um encontro aqui, os artistas estão aqui, os jogadores que jogam fora também estão aqui e os moradores do bairro que merecem demais”, completou ele, ressaltando que o bairro é berço de diversos famosos.

Importância para a economia

Durante o bate papo, Márcio Victor também contou que a festa ajuda a movimentar a economia do bairro, pois diversos moradores colocam guias de venda e se tornam vendedores ambulantes neste período.

“Isso é muito gostoso. Depois eles [comerciantes] falam: ‘Márcio, consegui vender’. É disso que eles levam o sustento também para ajudar na criação dos filhos, dos netos eu fico muito agradecido. Vai ser assim pra sempre e eu sou só uma areiazinha nesse mercado”, confessou.