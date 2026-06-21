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SÃO JOÃO

Mestre Bule Bule é homenageado e celebra a cultura popular no São João

Artista baiano possui quase seis décadas de carreira

Agatha Victoria Reis, Isabela Cardoso e Carla Melo
Por Agatha Victoria Reis, Isabela Cardoso e Carla Melo
Mestre Bule-Bule
Mestre Bule-Bule - Foto: Álvaro Bravo Júnior | Divulgação Mestre Bule-Bule

Um dos grandes nomes da cultura popular baiana, Mestre Bule Bule, foi homenageado durante o São João no Centro Histórico de Salvador, neste sábado, 21. O ato reconhece o cantor e compositor baiano como um dos artistas que transformaram a tradição em arte.

Prestes a completar 60 anos de carreira, o cordelista em entrevista ao portal A TARDE, comentou sobre a homenagem promovida pela Prefeitura de Salvador e destacou a importância de valorizar a cultura popular por meio das políticas públicas.

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"O poeta popular cria do amor que ele tem, do que ele pensa. E, por isso, ele pensa também na gestão pública. Se que nós tivermos um estado pujante, nós temos espaço para a literatura de cordel ser conseguida. Nós temos motivo para criar uma melhor literatura"”, disse o artista.

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Incentivo às manifestações culturais

Para ele, o incentivo público à literatura de cordel e às manifestações tradicionais fortalece a identidade cultural do estado e beneficia o futuro cultural da população.

“A Bahia se empolgando, a Seleção jogando, a Bahia sorrindo, a natureza provendo todo o sentido para ter milho, amendoim, alegria, pessoas sadias para dançar forró [...] É desta forma que a gente vê o poder público, a gestão pública, pensando no popular. Quando se pensa no popular, acontece tudo de novo”, afirmou Mestre Bule Bule ao A TARDE.

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Sobre o Mestre Bule Bule

Nascido em em 22 de outubro de 1947, no município de Antônio Cardoso, no interior da Bahia, o artista é um dos maiores mestres da cultura popular nordestina, reconhecido nacionalmente como um consagrado repentista, cordelista, escritor e sambador baiano.

Bule Bule, une em sua arte influências culturais do Sertão e do Recôncavo Baiano. Com quase seis décadas de carreira artística, ele se destaca pela salvaguarda das tradições orais e musicais do Brasil, levando manifestações culturais para palcos, feiras, escolas e eventos de todo o país.

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