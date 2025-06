Mulher tira a roupa e faz necessidades em pleno show na Bahia

A cena causou polêmica nas redes - Foto: Reprodução | Itapetinga Notícias

Durante o show do cantor Batista Lima, em Itororó, no interior da Bahia, uma cena inusitada chamou a atenção do público presente. Uma mulher foi flagrada tirando a roupa e urinando no chão, bem em frente ao palco, sem demonstrar qualquer constrangimento.

O vídeo, que circula nas redes sociais, mostra que o público estava pequeno naquele momento. A mulher, visivelmente à vontade, se despiu, agachou-se e fez suas necessidades ali mesmo, enquanto algumas pessoas ao redor observavam com expressões de espanto e desconforto.

Após o episódio, ela simplesmente vestiu novamente a roupa e continuou a aproveitar o evento como se nada tivesse acontecido. A cena causou polêmica nas redes, gerando críticas e memes sobre a falta de estrutura de banheiros e o comportamento inusitado da jovem.

Criança cai de roda gigante durante São João no Parque de Exposições

Uma criança, que parece ser uma menina, ficou ferida, na noite desta sexta-feira, 21, após cair de uma roda gigante, durante o festejo de São João, no Parque de Exposições Dr. Juracy Oliveira, em Ipirá, a 101 km de Feira de Santana. As circunstâncias do acidente ainda são investigadas.

De acordo informações da assessoria de comunicação da Prefeitura de Ipirá, a criança não teve ferimentos graves, mas, mesmo assim, foi encaminhada ao posto de saúde montado no parque e depois foi transferida para um hospital. O órgão municipal não deu detalhes sobre o estado de saúde da vítima.