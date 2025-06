Não curte São João? Saiba o que fazer durante o feriado prolongado

Algumas pessoas preferem fugir das festas juninas - Foto: Ilustrativa | Freepik

Festa popular no Nordeste, o São João é um dos eventos mais queridos pela população brasileira. De acordo com dados levantados por uma pesquisa recente realizada pela JLeiva Cultura & Esporte, cerca de 78% dos entrevistados participaram de festas juninas nos últimos 12 meses anteriores à pesquisa.

Entretanto, nem todo mundo curte participar dos eventos juninos. Há quem prefira, por exemplo, curtir de outra maneira, seja descansando, vendo um filme novo no cinema ou curtindo um samba de qualidade.

Pensando nisso, o Portal A TARDE separou 5 opções do que fazer nesses dias de folga, fugindo totalmente da temática das festas juninas.

Confira 5 opções para fugir do São João:

Cinema

Sessões de cinema vazias são a pedida certa para quem quer curtir o feriado longe das canções de forró, bandeirolas e tudo que envolva festa junina. Filmes de diversos gêneros estão em cartaz e podem ser assistidos neste final de semana, tais como “Como Treinar o Seu Dragão”, “Bailarina - Do Universo De John Wick”, “Lilo & Stitch” e “Missão: Impossível - O Acerto Final”.

Confira a programação completa e os horários de cada filme no Cineinsite.

Samba

Os amantes de um bom samba podem curtir o som em algumas festas privadas na capital baiana. No dia 19 de junho, quinta-feira, acontece o Samba de Oxóssi no Pier da Feira de São Joaquim, com atrações como Orisun, Omo Oba, Samba Trator e outros.

O Clube do Samba também é uma opção, pois funciona de sexta a domingo até 1h, no Pelourinho.

Museus

Os museus soteropolitanos também estarão abertos e contarão com visitação gratuita neste feriado de quinta-feira, 19. Entretanto, os espaços estarão fechados de sábado, 21, a terça-feira, 24. O funcionamento normal volta no dia 25.

A lista dos museus está disponível no perfil do Instagram do Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia (IPAC).

Concerto musical

Outra opção envolvendo música e arte é o concerto musical Candlelight, que fará um tributo a banda Coldplay em uma apresentação iluminada por um mar de velas, na noite de sábado, dia 21 de junho, no Teatro Salesiano.

Dia na praia

| Foto: Shirley Stolze | Ag. A TARDE

Apesar dos dias chuvosos em Salvador nesta semana, o final de semana será de sol. Segundo a previsão disponível no site Climatempo, a cidade ficará ensolarada de sábado, 21, a segunda, 23, com um clima propício para curtir as praias soteropolitanas.