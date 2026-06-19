Projeto "Meu São João" usa IA para mapear festejos juninos na Bahia

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Quem pretende aproveitar os festejos juninos no interior da Bahia ganhou um novo aliado na hora de planejar a viagem. O projeto cultural "Meu São João" lançou uma plataforma digital que utiliza Inteligência Artificial (IA) para reunir e atualizar, em tempo real, informações sobre as principais festas de São João realizadas no estado.

A ferramenta funciona como um guia virtual para turistas e moradores, concentrando dados sobre programação, hospedagem, alimentação, saúde, segurança e outros serviços essenciais. O objetivo é oferecer mais praticidade e segurança para quem vai circular pelas cidades durante o período junino.

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O que a plataforma oferece

Entre os principais recursos disponíveis estão:

Rotas e acessos rodoviários para chegar aos municípios participantes;

Programação completa dos festejos e atrações confirmadas;

Canais oficiais das prefeituras para comunicados e atualizações;

Opções de hotéis, pousadas, restaurantes e lanchonetes;

Informações sobre hospitais, clínicas e farmácias;

Contatos de emergência da Polícia Civil e da Polícia Militar;

Localização de postos de combustíveis e outros serviços de conveniência.

Segundo os organizadores, a Inteligência Artificial é responsável pela curadoria das informações e pela atualização constante dos dados, facilitando o acesso dos usuários a conteúdos relevantes para a viagem.

Tradição e tecnologia

A iniciativa conta com apoio cultural da Coca-Cola e da Esportiva Bet e busca aproximar a tradição dos festejos juninos das novas tecnologias. A proposta é transformar a plataforma em uma ferramenta de consulta rápida para quem deseja aproveitar o São João no interior baiano com mais conforto e organização.