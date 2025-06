Salvador terá nova festa de São João; saiba detalhes

Festa vai durar 13 dias - Foto: Uendel Galter | Ag. A Tarde

Salvador vai ser palco de um novo projeto focado nos festejos juninos. A Secretaria de Cultura e Turismo (Secult) vai lançar o “Arraiá da Prefs 2025 – O São João do Coração da Cidade”, que transforma a Rua Chile e a Praça Municipal em um arraial junino com 13 dias consecutivos de festa, com atividades culturais, música, gastronomia, dança e brincadeiras.

O evento acontece de 6 a 18 de junho, sempre das 17h às 22h, com acesso gratuito. A festa tem a direção artística da Fundação Gregório de Mattos e conta com a parceria da Diretoria de Iluminação, Empresa Salvador Turismo (Saltur) e Associação da Rua Chile. O Arraiá tem como objetivo valorizar as tradições e manifestações locais, como o forró, o samba junino, as quadrilhas, o artesanato e a culinária típica.

“É um São João de acolhimento, da proximidade, da força da tradição no coração da cidade que é o Centro Histórico”, destaca Ana Paula Matos, secretária de Cultura e Turismo de Salvador.

Programação

Entre os destaques da programação estão o Cortejo Junino, com mais de 200 artistas em desfiles performáticos pelas ruas do Centro; o Palco Coreto do Forró, com trios nordestinos e bailes dançantes; a Arena Arromba Chão, com apresentações de quadrilhas, samba junino e aulas de forró; além de barracas de comidas típicas, espaço infantil com fazendinha cenográfica e áreas instagramáveis.

O lançamento da festa será na sexta-feira, dia 6, primeiro dia dos festejos.

Salvador entra no páreo contra Campina Grande e Caruaru?

Quando o assunto é São João, algumas cidades se destacam no Brasil. Enquanto Campina Grande (PB) e Caruaru (PE) já são reconhecidas nacionalmente por seus gigantescos festejos, Salvador tem investido para ampliar sua presença no circuito junino e atrair cada vez mais forrozeiros. Mas será que a capital baiana já pode ser considerada uma concorrente à altura?

O Portal A TARDE levantou os principais dados das edições mais recentes das festas nas três cidades e ouviu um especialista para entender onde cada uma delas se destaca. Confira comparativo de Salvador, Campina Grande e Caruaru.