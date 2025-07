Beijo, vaias e sumiço: os 5 momentos mais inusitados do São João da Bahia

Por Da Redação com Portal Massa!

O evento agitou o estado - Foto: Olga Leiria | Ag. A TARDE

O São João da Bahia mal acabou e continua rendendo assunto nas redes sociais. Com eventos espalhados por mais de 280 cidades, a festa rendeu alguns momentos inusitados como vaias para artistas, beijo de prefeita com cantor, artista chamando Salvador de velório e muito mais.

Pensando nisso, os portais do Grupo A TARDE reuniram cinco momentos mais marcantes das festas juninas espalhadas pela Bahia.

Confira:

Prefeita de Berimbau beija Belo no palco

Belo fez sucesso durante sua passagem pela cidade de Conceição de Jacuípe, no interior da Bahia, durante o São João. Atração mais aguardada do último dia, o cantor deu um beijo na prefeita Tânia Yoshida (PSD), que agradeceu a participação dele no evento.

Banda famosa some e não comparece ao São João de Guanambi

Na última quinta-feira, 19, o São João em Guanambi acabou frustrando parte do público. A Banda Magníficos, que estava programada para encerrar o evento, não apareceu ao show, que seria às 4h30 da manhã e causou revolta no público e na prefeitura.

Sertanejo famoso chama Salvador de “velório”

Gustavo Mioto deu o que falar nas redes sociais após realizar um show em Salvador, durante o São João da Bahia, no domingo, 22. O sertanejo famoso subiu ao palco e chamou a cidade de “velório” ao notar a desanimação do público com seu show.

Fã pede perdão a Simone após derrubar Simaria

Uma fã surpreendeu Simone Mendes durante o São João de Amargosa, na última segunda-feira, 23. A moça chamou a atenção da cantora e pediu perdão por derrubar Simaria, irmã no palco há oito anos, em 2017.

Som pifa no show de Ana Castela

Durante o São João de Santo Antônio de Jesus, o show da cantora Ana Castela foi interrompido por uma falha técnica no sistema de som e uma queda de energia. Mesmo assim, a cantora permaneceu no palco e cantou algumas músicas aos gritos, junto com a banda, para não deixar o público na mão.