Trabalho amanhã? Fãs do Psirico curtem arrastão em plena quinta-feira

Arrastão é tradição no bairro - Foto: Uendel Galter | Ag. A TARDE

Acabou o São João e algumas pessoas estão aproveitando para descansar, outras já voltaram para sua rotina, mas têm aquelas que ainda querem festejar. A prova disso é que centenas de pessoas compareceram ao Arrastão de Márcio Victor, no Engenho Velho de Brotas, em Salvador, nesta quinta-feira, 26.

Maria Helena, de 36 anos, saiu do Cabula para curtir o Arrastão pela primeira vez. "Eu gosto muito da banda, é a primeira vez que eu venho. [Gosto] justamente pelo fato dele proporcionar isso para a comunidade dele. Ele é nascido e criado no Engenho Velho e ouvia muito falar sobre esse arrastão e eu queria ver como é, todos os moradores falam muito bem", disse Helena que prometeu ficar até o final da festa.

Tudo sobre São João em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Quem também estava curtindo a folia foi Matheus Falcão, de 29 anos. Mesmo sabendo que tem que trabalhar no dia seguinte, o morador de Matatu de Brotas não deixou de comparecer no show. "Sempre que tenho oportunidade, eu venho ver Márcio. Eu gosto dele, acompanho há muito tempo", relatou o jovem afirmando que vai curtir com equilíbrio por causa do trabalho.

Matheus Falcão e Maria Eduarda | Foto: Rebeca Nascimento | Ag. A TARDE

O Arrastão de Márcio Vitor já virou tradição no Engenho Velho de Brotas. Todos os anos os moradores já esperam a festa acontecer. Para Márcio Victor, além de curtição, o evento ajuda na economia no bairro. "É um sustento, para ajudar na criação dos filhos, dos netos".