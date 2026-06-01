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São João de Cruz 2026: prefeitura anuncia Zé Vaqueiro e mais três atrações

Programação do São João de Cruz é ampliada com novos shows

Bianca Carneiro
Por
Festa junina em Cruz ganha reforço na programação dos circuitos oficiais
Festa junina em Cruz ganha reforço na programação dos circuitos oficiais - Foto: Divulgação

A Prefeitura de Cruz das Almas anunciou, neste domingo, a inclusão de quatro novas atrações na grade oficial do São João 2026, que será realizado entre os dias 19 e 24 de junho. Os cantores Zé Vaqueiro, Virgílio, Filho do Piseiro e Mikael Santos passam a integrar a programação do evento.

O cantor Zé Vaqueiro tem apresentação marcada para o dia 21 de junho, no Circuito Murilo Sena, onde apresentará o projeto "Muído do Original". No mesmo circuito, a abertura oficial dos festejos, no dia 19 de junho, contará com o show do cantor Virgílio. A data inicial também terá a apresentação de Thiago Aquino, atração já confirmada anteriormente, e incluirá a transmissão ao vivo de uma partida da Seleção Brasileira pela Copa do Mundo.

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As apresentações seguem no Circuito Luiz Gonzaga, o palco principal do evento. No dia 22 de junho, o espaço receberá o show de Filho do Piseiro. Já na véspera do feriado junino, 23 de junho, o cantor Mikael Santos será o responsável por abrir a grade de shows da noite.

Com o tema “Viva tudo isso”, a edição deste ano distribuirá sua programação entre os circuitos Luiz Gonzaga, Oton Silva e Murilo Sena, com a proposta de unir as tradições juninas e as transmissões esportivas.

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