FESTEJOS JUNINOS
São João no Centro Histórico: confira atrações e programação completa
Festa une forró, tradições juninas, devoção religiosa e uma programação especial
O clima de São João já começou a transformar o Centro Histórico de Salvador. Até o dia 13 de junho, o Largo do Santo Antônio Além do Carmo recebe uma programação que mistura fé, cultura popular, música, gastronomia e manifestações artísticas em homenagem a Santo Antônio, um dos santos mais celebrados do calendário junino.
Moradores, turistas e fiéis poderão participar de cortejos, procissões, exposições, apresentações musicais e atividades religiosas espalhadas por um dos cenários mais tradicionais da cidade.
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Entre os destaques deste ano está a transmissão do jogo do Brasil no dia 13 de junho, realizada após a missa no Largo do Santo Antônio.
Bairro ganha decoração e clima junino
Desde o último dia 31 de maio, o bairro passou a receber decoração temática com bandeirolas, luzes e elementos típicos das festas juninas.
O ambiente também conta com barracas de comidas e bebidas tradicionais, criando um grande arraial urbano que reforça a identidade cultural e afetiva do local.
A proposta é transformar as ruas históricas da região em um espaço de convivência, celebração e valorização das tradições populares baianas.
As tradicionais barracas de comidas e bebidas de rua também fazem parte da programação.
Entre os dias 9 e 13 de junho, das 17h à meia-noite, o público poderá encontrar diversos sabores característicos das festas populares baianas e do período junino.
Programação religiosa é um dos destaques
A tradicional Devoção Popular a Santo Antônio, idealizada por Rodrigo Guedes, volta a ocupar a Rua Direita do Santo Antônio, nº 559. As celebrações começaram no dia 1º de junho com a inauguração de um novo altar dedicado ao santo.
Já no dia 11 de junho, a programação contará com apresentação do Coral do Mosteiro de São Bento, procissão pelas ruas do bairro e abertura do Tríduo em louvor a Santo Antônio.
As atividades religiosas continuam nos dias 12 e 13 de junho, quando acontecem novas celebrações e visitações ao altar durante todo o dia, culminando com o encerramento do Tríduo.
Exposição leva homenagens às ruas
A arte também integra os festejos deste ano. Entre os dias 1º de junho e 10 de julho, a exposição aérea “Antônios”, com curadoria de Mario Edson, ocupa os postes do Largo do Santo Antônio Além do Carmo e da Ladeira do Boqueirão.
A mostra espalha imagens e homenagens ao santo pelas vias do bairro, criando uma intervenção artística a céu aberto que dialoga com o período festivo.
Forró anima as noites no Coreto Santo Antônio
A música ganha espaço especial entre os dias 9 e 13 de junho com apresentações realizadas no Coreto Santo Antônio. Sempre das 21h às 23h30, artistas e bandas vão comandar as noites de forró no Largo do Santo Antônio Além do Carmo.
A programação musical inclui:
- 9 de junho — Xote Debochado
- 10 de junho — Banda Sextando
- 11 de junho — Dinho do Acordeon
- 12 de junho — Banda Zé de Tonha
- 13 de junho — Daniel Frota