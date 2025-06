São João em Salvador: 30 atrações vão animar os bairros

Banda Marimbada faz apresentação no bairro do Uruguai, onde nasceu, mas muitos ainda não conhecem - Foto: Uendel Galter / Ag. A Tarde

Bairros de Salvador já estão em clima de São João para a 1ª edição do Forró Comunitário, que traz um festejo junino tradicional com mais de 30 atrações para as comunidades da capital baiana. A festa organizada pelo Governo do Estado começa hoje e tem a proposta de ser uma celebração acessível para a população dessas localidades. Os festejos foram construídos em diálogo com lideranças comunitárias desses bairros para que tenham sua própria identidade.

A ideia é aproximar os festejos de São João de quem não pode viajar para o interior do estado, ou não tem condições de participar das grandes festas, segundo Joel Meireles, da Coordenação de Articulação Social (Coas), vinculada à Secretaria de Relações Institucionais (Serin).

Para que esse momento tenha a cara de cada uma dessas comunidades, as bandas que vão tocar no evento foram definidas em conjunto com lideranças comunitárias.

Além de fortalecer a cena cultural local, a expectativa é que os eventos impulsionem também a economia local, com as vendas dos comerciantes.

“A gente cria um forró com a comunidade, para a comunidade e valoriza o que aquela comunidade tem de melhor. Os aspectos sociais e culturais, que são o que importa pra gente”, comenta Joel.

A festa começa hoje, nos bairros do Uruguai, Fazenda Coutos III, Mussurunga e Nordeste de Amaralina.

No Uruguai, os preparativos já estão sendo feitos e conforme o presidente do Instituto Marimbada - organização que atende crianças e jovens da comunidade com aulas de dança, percussão e judô -, Jozildo Vinagre, a população do bairro está “delirante” de entusiasmo.

“É muito importante um evento desse aqui para a nossa comunidade. Tem pessoas que não têm condições de ir até o Pelourinho, ou ao Parque de Exposições, e podem se divertir aqui. O povo está delirante com a festa. O pessoal vai fazer várias barraquinhas com milho e licor. Vamos ter a banda Marimbada, Samba Nosso Dom e a quadrilha Forró Mandacaru. Vai ser um São João bem tradicional”, comenta.

Para os artistas que vão tocar nessas celebrações a expectativa é grande também.

A vocalista, professora e coordenadora do Instituto Marimbada, Julieta Rodrigues, vai se apresentar em seu bairro. “Estou ansiosa, porque muitas pessoas ainda não tiveram a oportunidade de assistir o show da banda Marimbada. É algo que vai abrir portas e acredito que vai ser o maior buchicho. Vamos tocar um forró tradicional e algumas surpresas”, diz.

Outros bairros

Já no bairro de Pirajá, em que a festa acontece na segunda-feira, é esperado um impacto econômico positivo para a comunidade, segundo Luciano Virginio,que trabalha com crianças autistas no bairro.

“É algo importante para Pirajá, porque valoriza as pessoas que lá estão e que muitas vezes não tem condições de viajar ou de curtir o São João em outros lugares. Além de tudo é uma chance de a comunidade lucrar, ter uma rentabilidade com o comércio durante a festa”, afirma.

As festas nos bairros seguem neste domingo, em Itapuã. Na segunda, a celebração se repete em Itapuã e acontece também em Periperi, além de Pirajá. Pra fechar o São João dos Bairros a celebração vai ser no Bairro da Paz, no Garcia, no Engenho Velho da Federação e em Cajazeiras. A expectativa é que as festas movimentem os bairros em comemorações alegres e com a tônica do São João “raiz”. Bandeirolas, milhos e o bom forró são esperados na 1ª edição do Forró Comunitário.