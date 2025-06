Tarcísio do Acordeon revela fórmula para se manter no auge

Tarcísio do Acordeon - Foto: Franciely Gomes/Ag. A TARDE

No auge das plataformas de streaming desde 2020, Tarcísio do Acordeon revelou sua fórmula para se manter em alta. Em conversa com o portal A TARDE durante uma coletiva de imprensa no Parque de Exposições, neste domingo, 22, o artista afirmou que falar das dores do coração ajuda.

“Eu acho que quando você canta coisas que realmente acontecem, quando você não canta ilusões, quando você canta verdades, eu acho que você se mantém. O exemplo é Zezé de Camargo, Leonardo, toda essa galera sempre cantou verdades. Jorge e Matheus, Henrique e Juliano”, disse ele, citando colegas de profissão.

O famoso ainda garantiu que a verdade aproxima as pessoas do artista e gera identificação. “Então é isso. Quando você canta verdades, você tem como se manter no mercado. Porque aquilo aconteceu é isso”, concluiu.