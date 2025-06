Vai continuar chovendo no São João? Veja previsão para a festa

Público lotou o Parque de Exposições - Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

O São João da Bahia 2025 segue a todo vapor em Salvador até a próxima terça-feira, 24. Mas muito além de vapor, o que não está faltando mesmo na festa é a chuva. Claro que o público é animado e já deixou claro que não se intimida, mas se o 'toró' parar, ninguém vai reclamar.

Mesmo com a chuva, o Parque de Exposições lotou na noite desta quinta-feira, 19, feriado de Corpus Christi, com o público ansioso por shows como os de João Gomes, Simone Mendes e Mastruz com Leite.

O mesmo aconteceu no Pelourinho: o que parecia ser uma noite de forró tranquila e seca mudou de panorama em poucos instantes. Nuvens carregadas de água encharcaram o público, mas ainda assim, os forrozeiros não se intimidaram com o forte aguaceiro e seguiram dançando.

Vai continuar chovendo no São João em Salvador?

Tudo indica que o tempo será mais seco nos próximos dias de festa. Confira a previsão do tempo para o restante do São João de Salvador:

Sexta-feira, 20: a previsão do tempo para sexta-feira é de sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite (91%). Temperatura mínima de 20° e máxima de 29°. Umidade mínima 75% e máxima de 87%.

Sábado, 21: sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite (81%). Temperatura mínima de 20° e máxima de 29°. Umidade entre 75% a 89%.

Domingo, 22: sol, com chuva de manhã e diminuição de nuvens à tarde. Noite com pouca nebulosidade (70%). Temperatura mínima de 23° e máxima de 28°. Umidade do ar de 73% a máxima e 90%.

Segunda-feira, 23: sol com algumas nuvens e chuva passageira durante o dia. À noite o tempo fica firme, com muitas nuvens (57%). Temperatura mínima de 23° e máxima de 28°. Umidade vai de 70% a 86% na mínima e máxima.

Terça-feira, 24: Dia de sol com algumas nuvens e névoa ao amanhecer. Noite com poucas nuvens. Temperatura mínima de 23° e máxima de 28°. Umidade vai de 72% a 87% na mínima e máxima.

