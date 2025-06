Vai viajar? 3 dicas importantes para curtir o São João sem pesar tanto no bolso

Esteja alerta para gastos dispensáveis nos festejos - Foto: Uendel Galter/ Ag. A Tarde

Com a chegada do mês de junho, a Bahia se prepara para viver uma de suas tradições mais aguardadas: o São João. As festas juninas movimentam o interior do estado, atraem turistas de todas as partes e lotam hotéis, bares e praças onde o forró comanda a programação.

Mas, para quem quer aproveitar o período com tranquilidade e sem susto no bolso, planejamento é a palavra-chave.

O Grupo A TARDE conversou com o turismólogo e guia de turismo Hélio Duarte, que compartilhou dicas super importantes para quem vai colocar o pé na estrada. “Com antecedência e informação, é possível curtir o São João de forma segura, divertida e com economia”, destaca.

Organizar finanças

O primeiro passo é definir um orçamento. E vale pesquisar com antecedência os preços de passagens, hospedagens e alimentação. Reservar com antecedência é essencial para garantir melhores condições.

Alguns custos costumam virar surpresa e pesar na fatura: transporte local; taxas extras de hospedagem; ingressos para festas privadas; estacionamento e pedágios; compras e lembranças.

Como economizar

Segundo Hélio, é possível, sim, viajar de forma mais acessível. A dica é buscar pousadas familiares, casas de aluguel ou opções no Airbnb.

Na hora da alimentação, a recomendação é buscar os lugares frequentados pelos moradores: barracas locais, lanchonetes e pequenas vendas. Fuja das armadilhas para turistas!

Boas alternativas

Para quem quer curtir o São João em cidades maiores, vale buscar municípios próximos. Helio aponta que esses lugares vão oferecer hospedagens mais baratas, menos aglomeração e ainda permitem visitar o destino principal durante o dia e retornar à noite para dormir.

E para quem deseja fugir do óbvio, Hélio indica duas joias escondidas: Jussiape, que mistura o friozinho, forró e clima serrano; e Ituaçu: além da festa, tem trilhas e paisagens incríveis. "Verifique a segurança das estradas, revise o carro e evite longos deslocamentos à noite", reforça o guia.