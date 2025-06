Vendedores se fantasiam para lucrar no São João do Pelourinho

São João: vendedores apostam na criatividade para garantir sustento - Foto: Bruno Dias | Portal Massa!

Muitos detalhes envolvem o ‘corre’ de um vendedor ambulante em busca da moeda de cada dia no Pelourinho, em Salvador. Durante o São João, os desafios são ainda maiores e nesta quinta-feira, 19, os trabalhos estão apenas começando.

Desde acordar cedo, no raiar do sol, até o retorno no fim da noite para casa, os guerreiros enfrentam uma dura rotina de vendas. Para se destacar dos demais, os vendedores de algodão doce Josenilton Santana e Jurandir optaram por usar fantasias diferenciadas.

Em entrevista ao Portal MASSA!, a dupla, apesar de estar ‘trampando’ separada, possui a igualdade de morar no bairro do Cabulo e utilizar do mesmo artificio para chamar atenção e descontrair com a criançada no percurso.

A gente se organiza antes. Vai programando o material, comprando o que precisa, porque quando chega esse tempo de festa, é correr atrás mesmo pra ganhar um dinheiro extra Josenilton

Apesar das atividades iniciarem no período noturno, o corre parte desde as primeiras horas do dia.

“Comecei a fazer o algodão-doce às oito horas da manhã. Cheguei aqui no Pelourinho por volta das duas horas da tarde. E fico até dez, onze horas da noite. Começando hoje e indo até domingo, se tiver festa a gente tá aqui”, explicou o trabalhador.

A experiência na área das vendas ambulantes garantem melhores estratégias para conquistar o público com os doces embalados. Trabalhador no ramo ha 10 anos, Jurandir escolheu o homem-aranha, herói popular da ficção para se destacar.

“Sempre que chega esse período de festa, eu uso essa criatividade aí, me visto de Homem-Aranha pra chamar a atenção da criançada. A ideia é essa: as crianças se aproximam, os pais vêm junto, tiram foto comigo e acabam comprando o algodão-doce também. É muito legal”, disse o homem.

Por trás do lúdico os desafios da profissão são bem evidentes, como vestir o traje. “Eu saio de casa já nessa pegada, fantasiado mesmo. Tem dias que me arrumo no local onde vou começar a trabalhar, mas em outros eu já saio de casa pronto. Aí chego no evento, começo a vender, tirar foto com o pessoal, entregar meu contato”, finalizou.

