5 alimentos amados pelos brasileiros controlam colesterol, aponta especialista

Manter o colesterol sob controle é essencial para a saúde do coração. Embora seja uma substância fundamental para o corpo, quando presente em excesso, especialmente na forma de LDL, o chamado “colesterol ruim”, pode favorecer o acúmulo de gordura nas artérias, aumentando o risco de infarto e derrame.

A boa notícia é que a alimentação pode ser uma poderosa aliada. O endocrinologista e metabologista José Marcelo Natividade, especialista em Nutrologia pela Faculdade Bahiana de Medicina e em Endocrinologia e Metabologia pelo Hospital das Clínicas da USP, explicou a GQ que pequenas mudanças no prato geram grandes benefícios.

"O essencial é priorizar alimentos naturais, reduzir o consumo de gorduras saturadas e evitar produtos ultraprocessados", disse.

O que é o colesterol?

Segundo o Ministério da Saúde, o colesterol participa da formação das células, da produção de hormônios e vitaminas e até da digestão. Porém, é importante entender suas duas principais formas:

LDL (colesterol ruim): em excesso, se acumula nas paredes das artérias, formando placas que podem levar a doenças cardiovasculares.

HDL (colesterol bom): atua como “faxineiro”, removendo o excesso de colesterol e levando-o de volta ao fígado, onde é eliminado.

Quanto mais baixo o LDL e mais alto o HDL, menor o risco de complicações.

5 alimentos que ajudam a controlar o colesterol

1) Aveia e leguminosas

Ricas em fibras solúveis, reduzem a absorção de colesterol no intestino. Feijão e outras leguminosas também equilibram os níveis de LDL.

2) Peixes ricos em ômega-3

Salmão, sardinha e atum aumentam o HDL e reduzem triglicerídeos, protegendo o sistema cardiovascular.

3) Oleaginosas e azeite de oliva

Nozes, castanhas e amêndoas fornecem gorduras boas e antioxidantes. Já o azeite de oliva extra virgem reduz o colesterol ruim sem prejudicar o bom.

4) Frutas cítricas e abacate

Laranja, limão e tangerina são fontes de fibras e antioxidantes. O abacate, por sua vez, contribui com gorduras saudáveis que melhoram o perfil lipídico.

5) Vegetais verdes

Espinafre, brócolis e couve oferecem fibras e nutrientes que ajudam a proteger o coração e controlar o colesterol.