Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > SAÚDE
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

SAÚDE

5 alimentos amados pelos brasileiros controlam colesterol, aponta especialista

Acúmulo de gordura nas artérias pode aumentar o risco de infarto e derrame

Luiz Almeida

Por Luiz Almeida

17/09/2025 - 23:32 h | Atualizada em 18/09/2025 - 7:15
Alimentos podem ajudar a deixar o colesterol sob controle
Alimentos podem ajudar a deixar o colesterol sob controle -

Manter o colesterol sob controle é essencial para a saúde do coração. Embora seja uma substância fundamental para o corpo, quando presente em excesso, especialmente na forma de LDL, o chamado “colesterol ruim”, pode favorecer o acúmulo de gordura nas artérias, aumentando o risco de infarto e derrame.

A boa notícia é que a alimentação pode ser uma poderosa aliada. O endocrinologista e metabologista José Marcelo Natividade, especialista em Nutrologia pela Faculdade Bahiana de Medicina e em Endocrinologia e Metabologia pelo Hospital das Clínicas da USP, explicou a GQ que pequenas mudanças no prato geram grandes benefícios.

Tudo sobre Saúde em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

"O essencial é priorizar alimentos naturais, reduzir o consumo de gorduras saturadas e evitar produtos ultraprocessados", disse.

O que é o colesterol?

Segundo o Ministério da Saúde, o colesterol participa da formação das células, da produção de hormônios e vitaminas e até da digestão. Porém, é importante entender suas duas principais formas:

  • LDL (colesterol ruim): em excesso, se acumula nas paredes das artérias, formando placas que podem levar a doenças cardiovasculares.
  • HDL (colesterol bom): atua como “faxineiro”, removendo o excesso de colesterol e levando-o de volta ao fígado, onde é eliminado.

Quanto mais baixo o LDL e mais alto o HDL, menor o risco de complicações.

5 alimentos que ajudam a controlar o colesterol

1) Aveia e leguminosas

Ricas em fibras solúveis, reduzem a absorção de colesterol no intestino. Feijão e outras leguminosas também equilibram os níveis de LDL.

Leia Também:

Validade permanente de laudos de diagnósticos de TEA pode virar lei nacional
Anvisa aprova remédio contra insônia eleito o melhor do mundo
Dieta pouco balanceada aumenta risco de doenças na população idosa; veja 3 alimentos

2) Peixes ricos em ômega-3

Salmão, sardinha e atum aumentam o HDL e reduzem triglicerídeos, protegendo o sistema cardiovascular.

3) Oleaginosas e azeite de oliva

Nozes, castanhas e amêndoas fornecem gorduras boas e antioxidantes. Já o azeite de oliva extra virgem reduz o colesterol ruim sem prejudicar o bom.

4) Frutas cítricas e abacate

Laranja, limão e tangerina são fontes de fibras e antioxidantes. O abacate, por sua vez, contribui com gorduras saudáveis que melhoram o perfil lipídico.

5) Vegetais verdes

Espinafre, brócolis e couve oferecem fibras e nutrientes que ajudam a proteger o coração e controlar o colesterol.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

alimentação alimentos Colesterol

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Alimentos podem ajudar a deixar o colesterol sob controle
Play

Pacientes com doenças crônicas ficam sem passe livre em Feira

Alimentos podem ajudar a deixar o colesterol sob controle
Play

Setembro também é Roxo: ação reforça luta contra a fibrose cística

Alimentos podem ajudar a deixar o colesterol sob controle
Play

Covid 5 anos: profissionais de saúde relembram desafios da pandemia

Alimentos podem ajudar a deixar o colesterol sob controle
Play

Covid: a luta de uma mãe que sofre com sequelas da doença

x