Validade permanente de laudos de diagnósticos de TEA pode virar lei nacional
Advogada previdenciarista contou que projeto de lei já foi aprovado no Senado
Por Bernardo Rego
Os desafios enfrentados pelas famílias que possuem um dos seus membros com o Transtorno do Espectro Autista (TEA) são muitos e a burocracia brasileira dificulta mais ainda acessos a serviços básicos, como saúde e educação.
Mas, essa realidade está mudando e uma das ações que mostra isso é a aprovação do Projeto de Lei 3749/2020, aprovado no Senado Federal, que garante a validade permanente de laudo médico, atestando o diagnóstico.
Para o relator da matéria, o senador Romário (PL-RJ), a exigência de revalidação era injustificável e sobrecarregava pais e responsáveis por essas pessoas.
O Portal A TARDE conversou com a advogava previdenciarista Jacqueline Reis com o intuito de entender como esse projeto vai impactar positivamente a vida das famílias e das pessoas portadoras do TEA.
A especialista contou que na Bahia já existe um lei aprovada em abril do ano passado que garante a validade permanente do laudo de diagnóstico. "Vai ser um avanço gigantesco, visto que alguns estados já possuem essa lei que prevê a validade dos laudos tanto para o Transtorno do Espectro Autista, como Síndrome de Down e outras condições", pontuou.
Ela ressaltou que, apesar desse avanço, há alguns empecilhos quanto à concessão de benefícios previdenciários, por não haver uma lei que abranja todo o país. Isso acaba dificultando as famílias que precisam desses benefícios para sobreviver já que muitos pais e mães deixam de trabalhar cuidar dos filhos com essa condição de saúde. "É preciso a aprovação na Câmara e posteriormente a sanção presidencial", indicou.
Jacqueline ressaltou ainda que a validade permanente do laudo vai fazer com que as famílias não precisem ir com frequência a uma consulta médica para pegar um novo documento com validade vigente e assim poder ter acesso a terapias, passe livre para o transporte público e outras demandas.
