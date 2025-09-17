Menu
SAÚDE
SAÚDE

Anvisa aprova remédio contra insônia eleito o melhor do mundo

Fármarco foi escolhido por critérios como melhor perfil de eficácia, aceitabilidade e tolerabilidade

Luiz Almeida

Por Luiz Almeida

17/09/2025 - 12:54 h
Dayvigo é aprovada pela Anvisa
Dayvigo é aprovada pela Anvisa

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou o lemborexante, comercializado como Dayvigo pela farmacêutica japonesa Eisai, considerado por pesquisadores da Universidade de Oxford como o medicamento mais eficaz e seguro contra a insônia disponível atualmente.

O fármaco foi eleito em estudo publicado na revista The Lancet como a opção com melhor perfil de eficácia, aceitabilidade e tolerabilidade entre 36 tratamentos avaliados.

Diferente dos remédios tradicionais, como benzodiazepínicos e drogas Z, ele age bloqueando os sinais que mantêm o cérebro em estado de alerta, oferecendo uma alternativa com menor potencial de dependência.

Como funciona

A recomendação da Anvisa é de 5 mg por noite, alguns minutos antes de dormir, com pelo menos sete horas de sono antes de acordar. Caso necessário, a dose pode ser ajustada para 10 mg. O uso é indicado exclusivamente para adultos.

Os especialistas destacam que, ao contrário dos benzodiazepínicos e de drogas como o zolpidem, o lemborexante não atua deprimindo o sistema nervoso central.

Isso reduz riscos de efeitos colaterais como déficit cognitivo, sonambulismo e até complicações respiratórias, especialmente quando combinados ao álcool.

O cenário da insônia no Brasil

Dados do Instituto do Sono apontam que dois em cada três brasileiros enfrentam dificuldades para dormir, e 15% sofrem de insônia crônica.

Apesar da recomendação inicial de mudanças de hábitos e terapias comportamentais, 8,5% da população, cerca de 18 milhões de pessoas, utilizam medicamentos para dormir. A informação foi divulgada pelo jornal O Globo.

O consumo de zolpidem, por exemplo, triplicou na última década, com quase 16 milhões de caixas vendidas apenas em 2024. Nesse contexto, o lemborexante surge como alternativa promissora, capaz de preencher uma lacuna terapêutica no país e oferecer mais segurança a longo prazo.

