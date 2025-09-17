Menu
SAÚDE
SEGUNDO ESPECIALISTAS

Dieta pouco balanceada aumenta risco de doenças na população idosa; veja 3 alimentos

Estudo comparou uma alimentação saudável com o consumo de alimentos arriscados

Redação

Por Redação

17/09/2025 - 9:24 h | Atualizada em 17/09/2025 - 10:43
Carne vermelha está na lista de alimentos arriscados
Carne vermelha está na lista de alimentos arriscados

Especialistas encabeçaram um estudo que revelou os alimentos que aumentam as chances de desenvolver doenças e distúrbios mentais. De acordo com cientistas suecos e publicado na revista Nature Aging, carnes vermelhas e ultraprocessados lideram essa lista.

A pesquisa acompanhou, ao longo de 15 anos, mais de 5,7 mil pessoas, em sua maioria mulheres na faixa dos 70 anos, e concluiu que padrões alimentares têm impacto direto na saúde mental e física da população idosa.

Alimentação ligada ao consumo elevado de carne vermelha, refrigerantes e alimentos industrializados estão apresentando maior risco de desenvolver maior envelhecimento, como demência, Alzheimer e Parkinson.

“Nossos resultados mostram o quanto a dieta pode influenciar o desenvolvimento de fatores de risco em populações que envelhecem”, afirmou ao jornal britânico Daily Mail Adrián Carballo–Casla, pesquisador do Instituto Karolinska, responsável pelo estudo.

O que a pesquisa revelou?

Em vez de impor planos alimentares específicos, os cientistas avaliaram os hábitos alimentares naturais dos participantes, comparando-os com padrões reconhecidos de alimentação saudável. O levantamento apontou que dietas baseadas em vegetais, frutas, peixes e gorduras boas foram associadas a melhores resultados cognitivos.

Café com leite: qual dose é saudável? especialistas esclarecem
Anvisa alerta: 4 riscos graves ligados ao uso recreativo da tadalafila
CPF vai substituir Cartão do SUS: o que muda pra você?

Já o consumo de carne vermelha, refrigerantes e alimentos industrializados esteve ligado não apenas ao aumento de distúrbios mentais, mas também a uma maior “multimorbidade”, a presença simultânea de várias doenças crônicas, incluindo problemas cardíacos, depressão, câncer, diabetes e enfermidades musculoesqueléticas.

Ao final do acompanhamento, indivíduos que seguiram dietas mais equilibradas apresentaram, em média, de duas a três doenças crônicas a menos do que aqueles com hábitos alimentares de baixa qualidade. Segundo os pesquisadores, a relação foi particularmente forte no caso de doenças cardiovasculares e neuropsiquiátricas, mas não se mostrou significativa para condições musculoesqueléticas.

alimentação doenças Doenças Mentais. Saúde ultraprocessados

