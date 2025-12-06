6 segredos para reduzir a barriga de cerveja sem largar a bebida alcoólica

Famosa "barriga de cerveja" pode ir embora com alguns passos - Foto: Freepik

A combinação de amigos, sol e uma cerveja gelada é um dos prazeres do fim de semana. No entanto, o consumo frequente de bebidas alcoólicas adiciona uma quantidade significativa de calorias à dieta, favorecendo o acúmulo da temida “barriga de cerveja” ou "pochete".

Ao contrário do que o senso comum sugere, não é necessário cortar o álcool totalmente para reduzir o inchaço. Segundo o personal trainer britânico Will Duru, especializado em treinamento de força, é possível beber e manter a barriga lisa, contanto que se gaste mais calorias do que se consome.

Tudo sobre Saúde em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A gordura abdominal acumulada é perigosa, pois a chamada gordura visceral envolve órgãos vitais e aumenta o risco de doenças cardíacas, diabetes e câncer. Estudos apontam que, em dias de maior consumo, homens chegam a ingerir 27% das calorias diárias apenas em álcool, e mulheres, 19%.

A seguir, veja 6 dicas do especialista de como ajustar seus hábitos para reduzir a barriga de cerveja sem deixar de brindar no fim de semana.

6 segredos para reduzir a barriga de cerveja

1. Beba com moderação

Muitas bebidas alcoólicas são extremamente calóricas: uma cerveja lager de 4% de álcool pode ter de 180 a 230 calorias, e uma ale ou stout (5%) pode ultrapassar 250 calorias. O vinho também é calórico, chegando a 200 calorias por taça grande.

Limite-se a duas canecas de cerveja ou dois copos pequenos de vinho por ocasião para equilibrar o consumo e a saúde.

2. Prefira destilados com acompanhamentos leves

A economia de calorias está nas misturas (mixers). Escolha destilados transparentes (vodca, gin e tequila) e misture-os com acompanhamentos diet ou de baixa caloria.

Uma dose de gin com tônica zero ou vodca com refrigerante diet tem cerca de 70 calorias, enquanto refrigerantes comuns ou água tônica tradicional são bombas de açúcar.

3. Nunca beba com o estômago vazio

Consumir álcool sem ter se alimentado é um convite ao exagero e faz com que o álcool entre mais rápido na corrente sanguínea.

Faça refeições equilibradas antes de beber, focando em carboidratos ricos em fibras (arroz integral, pão integral), vegetais cozidos, proteínas magras e gorduras boas (abacate, nozes). Isso aumenta a saciedade e evita ataques à geladeira induzidos pela ressaca.

4. Transforme o álcool em um “mimo”

Se beber se tornou um hábito diário e automático, o acúmulo de calorias ao longo da semana será grande.

Transforme o consumo em algo especial, não automático. Estabeleça limites claros: beber apenas uma ou duas vezes por semana e no máximo duas doses por ocasião.

5. Substitua o bar por novos hobbies

Nem sempre a solução é mudar o que você bebe, mas sim mudar o ambiente. Encontre hobbies que não girem em torno do álcool. Isso pode incluir caminhar com amigos, praticar esportes, ou participar de grupos sociais com outros interesses, reduzindo o número de ocasiões de consumo.

6. Controle as calorias

Para quem está focado em perder peso, o controle calórico é essencial. Um déficit de cerca de 500 calorias diárias é o ideal para a perda de peso (em média, homens precisam de 2.500 kcal/dia; mulheres, 2.000 kcal/dia).

Contabilize cada bebida. Cinco drinks, por exemplo, podem consumir aproximadamente 500 calorias do seu "orçamento calórico" diário, deixando menos espaço para alimentos nutritivos. Aplicativos como MyFitnessPal e FatSecret podem ajudar nesse controle.