Como manter o foco na academia em 2026? Confira dicas práticas

O famoso projeto verão está nos seus planos para 2026? Entre as muitas metas traçadas para o início do novo ano, entrar na academia e manter a constância ao longo dos 12 meses é o objetivo de muitas pessoas.

De acordo com o Panorama Setorial 4ª edição (Fitness Brasil 2025), entre os alunos que se matriculam no início do ano, 49% treinam de quatro a cinco vezes por semana, demonstrando regularidade. Já entre os usuários de agregadores, essa frequência cai: 36% praticam apenas duas a três vezes por semana, indicando menor constância.

Segundo Carlos Tomaiolo, especialista em Fisiologia do Exercício pela USP e diretor de marketing da Academia Gaviões, o processo de manter o foco é construído de forma progressiva e não instantânea.

“Ela nasce de decisões pequenas, repetidas e inteligentes. Quanto menos a prática física depender do humor, mais ela acontece”, explica.

Quer aprender como manter o foco e alcançar bons resultados na academia em 2026? Confira a lista segundo especialista.

Veja as 6 estratégias para manter o ritmo na academia

Comece com um método que combina com você

A escolha da abordagem de exercício precisa respeitar o ritmo diário, preferências e limites pessoais, e não seguir modismos.

“A prática que dura é aquela que se encaixa na vida real, quando existe compatibilidade entre o estímulo e o perfil da pessoa, a aderência cresce e a chance de desistência despenca. Não basta escolher algo perfeito no papel se você não consegue repetir na vida prática”, afirma.

Use indicadores reais de evolução, não só o espelho

A aparência física demora a responder, mas o rendimento melhora antes, e esse é o combustível para manter a regularidade.

“Resultado visual é consequência tardia. O corpo apresenta respostas muito antes do espelho. Quando você aprende a observar performance, percebe a transformação acontecendo de verdade, e isso sustenta motivação”, destaca Tomaiolo.

Tenha um “mínimo viável” para dias difíceis

Criar uma versão reduzida de preparo físico, de 20 a 35 minutos, por exemplo, já ajuda a preservar o vínculo com a rotina.

“Muita gente abandona porque espera o cenário ideal. O mínimo viável mantém o hábito vivo e impede que um dia ruim vire um mês parado. É uma estratégia comportamental extremamente eficaz”, explica o especialista.

Trabalhe um objetivo central, não cinco ao mesmo tempo

Tentar perder peso, ganhar massa, melhorar condicionamento, ampliar mobilidade e aumentar força simultaneamente geram dispersão e sensação de fracasso.

“Quando o praticante sabe o que está desenvolvendo, ele rende. Quando tenta fazer tudo ao mesmo tempo, se perde. É por isso que ter direcionamento é decisivo para manter consistência e evitar frustração”, reforça.

Reduza atritos logísticos para aumentar continuidade

As maiores rupturas não nascem de falta de vontade, mas de barreiras práticas: deslocamento longo, horário impraticável, trânsito, roupa inadequada ou cansaço mental.

“O maior inimigo da atividade física não é preguiça, é atrito. Quando você diminui obstáculos com academia próxima, roupa pronta, horário definido, o treino deixa de ser uma batalha mental. Quanto menos passos existir entre você e a prática, mais vezes ela acontece”, afirma Tomaiolo.

Trate o descanso como parte do treino

O organismo não evolui no esforço, mas na recuperação. Dormir mal, ultrapassar limites ou insistir em dores compromete força, hipertrofia, imunidade e rendimento geral.

“Descanso é construção. É no sono profundo que o músculo se reorganiza, a força aumenta e o corpo adapta os estímulos. Quem ignora isso não evolui, apenas acumula estresse. Por isso, muita gente treina muito e não vê resultado”, conclui.