Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > SAÚDE
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

FIM DOS CALVOS

Adoçante pode ajudar a melhorar calvície de homens

O composto pode acelerar a absorção do corpo de medicamentos

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

06/11/2025 - 16:43 h
A susbtãncia pode ajudar a acelerar o crescimento dos fios
A susbtãncia pode ajudar a acelerar o crescimento dos fios -

A calvície continua sendo uma dos maiores problemas com relação a beleza e autoestima masculina. Apesar do avanço científico na criação de implantes, novos estudos revelaram que a estévia, utilizada popularmente como adoçante, pode potencializar a absorção do minoxidil no corpo.

De acordo com a pesquisa, divulgada pela revista Advanced Healthcare Materials, o uso frequente do composto natural da planta usada na composição do adoçante ajuda o produto a chegar mais próximo do couro cabeludo e consequentemente auxilia no crescimento dos fios.

Tudo sobre Saúde em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

A substância natural, chamada esteviosídeo, possui pequenas estruturas que acabam embalando as moléculas do minoxidil, fazendo com que o produto seja facilmente misturado com água e penetre na pele, com menos perda de substância.

Ao longo dos testes, que foram realizados em peles de porcos, cerca de 85% do minoxidil foi absorvido pela barreira cutânea dos que utilizaram a estévia, e apenas 20% do produto ficou retido nas camadas internas da pele.

Já nos ratos com alopecia o resultado foi ainda mais eficaz. Cerca de 70% dos pêlos crescem no corpo deles depois de 35 dias da aplicação do minoxidil, através do método de microagulhamento, com o auxílio da estévia. Enquanto os que não usaram a substância apresentaram um crescimento capilar de apenas 25%.

Leia Também:

Transplante capilar: conheça mitos e verdades sobre a nova tendência
Seu estômago dói? Esses alimentos amados por todos podem ser os vilões
Dieta e cerveja? 4 dicas de especialista para beber álcool sem engordar

Calvície e alopecia

Vale lembrar que o tratamento não serve apenas para homens com calvície, mas também para mulheres que possuam a mesma condição genética ou alopecia androgenética, que causa a perda de boa parte dos pêlos corporais.

Se confirmado oficialmente após o estudo, o adesivo de microagulhas com estévia pode transformar o processo de crescimento mais rápido e acessível para pessoas que sofrem com este problemas.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

calvície minoxidil

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
A susbtãncia pode ajudar a acelerar o crescimento dos fios
Play

Catu: moradores denunciam precariedade em posto de saúde improvisado

A susbtãncia pode ajudar a acelerar o crescimento dos fios
Play

Pacientes com doenças crônicas ficam sem passe livre em Feira

A susbtãncia pode ajudar a acelerar o crescimento dos fios
Play

Setembro também é Roxo: ação reforça luta contra a fibrose cística

A susbtãncia pode ajudar a acelerar o crescimento dos fios
Play

Covid 5 anos: profissionais de saúde relembram desafios da pandemia

x