Adoçante pode ajudar a melhorar calvície de homens

A susbtãncia pode ajudar a acelerar o crescimento dos fios - Foto: Ilustrativa | Freepik

A calvície continua sendo uma dos maiores problemas com relação a beleza e autoestima masculina. Apesar do avanço científico na criação de implantes, novos estudos revelaram que a estévia, utilizada popularmente como adoçante, pode potencializar a absorção do minoxidil no corpo.

De acordo com a pesquisa, divulgada pela revista Advanced Healthcare Materials, o uso frequente do composto natural da planta usada na composição do adoçante ajuda o produto a chegar mais próximo do couro cabeludo e consequentemente auxilia no crescimento dos fios.

A substância natural, chamada esteviosídeo, possui pequenas estruturas que acabam embalando as moléculas do minoxidil, fazendo com que o produto seja facilmente misturado com água e penetre na pele, com menos perda de substância.

Ao longo dos testes, que foram realizados em peles de porcos, cerca de 85% do minoxidil foi absorvido pela barreira cutânea dos que utilizaram a estévia, e apenas 20% do produto ficou retido nas camadas internas da pele.

Já nos ratos com alopecia o resultado foi ainda mais eficaz. Cerca de 70% dos pêlos crescem no corpo deles depois de 35 dias da aplicação do minoxidil, através do método de microagulhamento, com o auxílio da estévia. Enquanto os que não usaram a substância apresentaram um crescimento capilar de apenas 25%.

Calvície e alopecia

Vale lembrar que o tratamento não serve apenas para homens com calvície, mas também para mulheres que possuam a mesma condição genética ou alopecia androgenética, que causa a perda de boa parte dos pêlos corporais.

Se confirmado oficialmente após o estudo, o adesivo de microagulhas com estévia pode transformar o processo de crescimento mais rápido e acessível para pessoas que sofrem com este problemas.