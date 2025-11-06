SAÚDE
Transplante capilar: conheça mitos e verdades sobre a nova tendência
Procedimento virou moda nos últimos tempos, porém ainda gera desconfiança em alguns
Por Redação
Uma das tendências que mais vem crescendo no meio estético são os transplantes capilares, a nova moda da estética já ganhou o coração de famosos e cada vez mais são incorporadas no meio social.
Muitas personalidades já assumiram que fizeram o procedimento de transplante capilar, como o meio campista do Bahia, Everton Ribeiro, que trata a situação com bom humor, dizendo ser um “ex-calvo”.
Mitos e verdades
Mesmo com o procedimento sendo mais popular com o passar do tempo, algumas pessoas ainda têm receio sobre o mesmo. A seguir confira alguns mitos e verdades sobre o transplante capilar.
1. Dor no procedimento
De acordo com a médica, Amanda Gurgel, o transplante é completamente indolor, com o paciente tendo alta no mesmo dia e podendo retomar suas atividades normais em 48 horas.
2. Os fios transplantados vão cair com o tempo
A tendência é de que os fios transplantados não caiam com a ação do tempo, o que pode acontecer é, caso o paciente tenha uma doença genética que cause a queda de cabelo, fios de outra área podem vir a cair.
3. Transplante não funciona para mulheres
O transplante capilar não é exclusivo para o público masculino, então sim, as mulheres também podem fazer o procedimento, informa a doutora Amanda Gurgel.
4. O cabelo só pode ser retirado da própria pessoa
Atualmente não existem comprovações de que exista a possibilidade de doação de fios de uma pessoa para outra. Confirma o doutor Victor Benevides.
5. O resultado é visto rapidamente
Segundo a doutora Amanda Gurgel, em média os resultados são notados somente com seis meses após o procedimento. O resultado final fica visível após um ano do tratamento.
6. Fios crespos não podem ser transplantados
Na realidade quaisquer tipos de fios podem ser transplantados, sejam lisos ou crespos. O único ponto que os diferencia é a dificuldade da extração, visto que os crespos são mais delicados e exige uma experiência maior.
7. O transplante deixa cicatriz
Com o uso da técnica FUE (Follicular Unit Extraction) os pacientes não ficam com nenhum tipo de cicatriz. Visto que esse procedimento é minimamente invasivo.
8. Após o transplante não é preciso mais cuidar do cabelo
Depois do procedimento ser feito, os cuidados especiais devem ser feitos em até dez dias. Porém, as pessoas que portam alguma doença genética que cause a queda de cabelo, ela precisa ter cuidados especiais para toda a vida.
9. Procedimento é somente estético
Além de estético, o procedimento é uma forma da pessoa melhorar sua autoestima, melhorando o humor da mesma.
10. Qualquer clínica pode fazer o procedimento
Não, como todo procedimento estético, o transplante capilar deve ser feito em uma clínica confiável, habilitada e com profissionais qualificados.
