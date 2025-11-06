Transplante capilar: conheça mitos e verdades sobre a nova tendência

Mitos e verdades sobre o transplante capilar - Foto: iStock

Uma das tendências que mais vem crescendo no meio estético são os transplantes capilares, a nova moda da estética já ganhou o coração de famosos e cada vez mais são incorporadas no meio social.

Muitas personalidades já assumiram que fizeram o procedimento de transplante capilar, como o meio campista do Bahia, Everton Ribeiro, que trata a situação com bom humor, dizendo ser um “ex-calvo”.

Mitos e verdades

Mesmo com o procedimento sendo mais popular com o passar do tempo, algumas pessoas ainda têm receio sobre o mesmo. A seguir confira alguns mitos e verdades sobre o transplante capilar.

1. Dor no procedimento

De acordo com a médica, Amanda Gurgel, o transplante é completamente indolor, com o paciente tendo alta no mesmo dia e podendo retomar suas atividades normais em 48 horas.

2. Os fios transplantados vão cair com o tempo

A tendência é de que os fios transplantados não caiam com a ação do tempo, o que pode acontecer é, caso o paciente tenha uma doença genética que cause a queda de cabelo, fios de outra área podem vir a cair.

3. Transplante não funciona para mulheres

O transplante capilar não é exclusivo para o público masculino, então sim, as mulheres também podem fazer o procedimento, informa a doutora Amanda Gurgel.

4. O cabelo só pode ser retirado da própria pessoa

Atualmente não existem comprovações de que exista a possibilidade de doação de fios de uma pessoa para outra. Confirma o doutor Victor Benevides.

5. O resultado é visto rapidamente

Segundo a doutora Amanda Gurgel, em média os resultados são notados somente com seis meses após o procedimento. O resultado final fica visível após um ano do tratamento.

6. Fios crespos não podem ser transplantados

Na realidade quaisquer tipos de fios podem ser transplantados, sejam lisos ou crespos. O único ponto que os diferencia é a dificuldade da extração, visto que os crespos são mais delicados e exige uma experiência maior.

7. O transplante deixa cicatriz

Com o uso da técnica FUE (Follicular Unit Extraction) os pacientes não ficam com nenhum tipo de cicatriz. Visto que esse procedimento é minimamente invasivo.

8. Após o transplante não é preciso mais cuidar do cabelo

Depois do procedimento ser feito, os cuidados especiais devem ser feitos em até dez dias. Porém, as pessoas que portam alguma doença genética que cause a queda de cabelo, ela precisa ter cuidados especiais para toda a vida.

9. Procedimento é somente estético

Além de estético, o procedimento é uma forma da pessoa melhorar sua autoestima, melhorando o humor da mesma.

10. Qualquer clínica pode fazer o procedimento

Não, como todo procedimento estético, o transplante capilar deve ser feito em uma clínica confiável, habilitada e com profissionais qualificados.