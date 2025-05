"Adote um Leito": Programa amplia vagas no Hospital Martagão Gesteira

Cinco leitos são mantidos no centro de saúde - Foto: Divulgação

Foi anunciada na última segunda-feira, 5, a ampliação da parceria com o Hospital Martagão Gesteira, através do programa “Adote um Leito”, com apoio da PetroBahia. A empresa baiana, agora mantém cinco leitos do centro de saúde, e agora cumpre com o objetivo de contribuir de forma significativa para o funcionamento da complexa rede hospitalar.

De acordo com a gerente da captação de recursos do Martagão, Cláudia Pimentel, o programa representa uma iniciativa fundamental para garantir que mais crianças tenham acesso ao cuidado e à dignidade.

“Cada leito adotado significa um acolhimento humanizado e um tratamento digno para quem mais precisa. Agradecemos à Petrobahia por abraçar a causa da saúde da criança e contribuir de forma tão generosa para o cuidado com nossos pacientes”, destaca Cláudia Pimentel.

Quem também celebra a ampliação do apoio ao Martagão é o CEO da Petrobahia, Thiago Andrade. “Estar ao lado desse hospital que presta um grande serviço aos baianos é uma grande responsabilidade para nós, pois reconhecemos a seriedade e o compromisso da instituição em oferecer saúde de qualidade para crianças e jovens”, pontuou a CEO.

“Nosso objetivo é ampliar cada vez mais esse apoio, garantindo que mais pacientes tenham acesso a um atendimento médico de excelência”, acrescentou.