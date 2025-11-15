RISCO À SAÚDE
Anvisa encontra material proibido em produtos de doces e bolos
Agência suspendeu a comercialização de quatro marcas; confira quais são
Por Andrêzza Moura
Você sabia que aquele brilho nos seus bolos e doces pode ser perigoso? A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) suspendeu, na quinta-feira, 13, quatro marcas de glitter utilizadas na decoração de alimentos por conterem materiais plásticos em sua composição, substâncias que não podem ser ingeridas. A medida afeta os produtos das marcas Glitz, Jeni Joni, Iceberg Chef e Jady Confeitos.
A decisão, publicada no Diário Oficial da União, proíbe a fabricação, comercialização, distribuição, propaganda e uso dos itens, que eram vendidos como próprios para aplicação em alimentos. Segundo informações da Anvisa, a suspensão visa proteger a saúde do consumidor, já que materiais plásticos podem oferecer riscos quando ingeridos.
A agência destacou ainda que o recolhimento dos produtos é responsabilidade das empresas fabricantes. Quem já adquiriu algum dos glitters deve entrar em contato com o fabricante para receber instruções sobre devolução ou descarte seguro.
Produtos suspensos
- Glitz
Produtos: Glitter para Decoração (diversas cores)
Fabricante: FAB Indústria e Comércio de Produtos para Artes e Festas Ltda
Irregularidades: presença de materiais plásticos e indicação de uso em alimentos
- Jeni Joni
Produtos: Glitter/Brilho para Decoração, Pó para Decoração, Pó de Ouro, Floco de Ouro, Floco de Prata e Floco Rose Gold
Fabricante: Nadja F. de Almeida Confeitos
Irregularidades: presença de materiais plásticos, ingrediente não identificado e indicação de uso como alimento
- Iceberg Chef
Produtos: Glitter Glow e Glitter Shine (diversas cores)
Fabricante: Iceberg Indústria e Comércio Ltda
Irregularidades: presença de materiais plásticos e sugestão de uso em alimentos
- Jady Confeitos
Produtos: Glitter para Decoração (diversas cores)
Fabricante: Jady Confeitos Artesanais Ltda
Irregularidades: presença de materiais plásticos e indicação de uso como alimento
Leia Também:
A Anvisa reforça que produtos com glitter destinados a decoração de alimentos devem ser comestíveis, seguindo normas específicas de segurança alimentar. Consumidores devem ficar atentos às embalagens e às orientações dos fabricantes antes de aplicar qualquer tipo de brilho nos doces.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes