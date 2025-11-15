Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > SAÚDE
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

RISCO À SAÚDE

Anvisa encontra material proibido em produtos de doces e bolos

Agência suspendeu a comercialização de quatro marcas; confira quais são

Andrêzza Moura

Por Andrêzza Moura

15/11/2025 - 17:27 h
Substâncias encontradas nos produtos não podem ser ingeridas
Substâncias encontradas nos produtos não podem ser ingeridas -

Você sabia que aquele brilho nos seus bolos e doces pode ser perigoso? A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) suspendeu, na quinta-feira, 13, quatro marcas de glitter utilizadas na decoração de alimentos por conterem materiais plásticos em sua composição, substâncias que não podem ser ingeridas. A medida afeta os produtos das marcas Glitz, Jeni Joni, Iceberg Chef e Jady Confeitos.

A decisão, publicada no Diário Oficial da União, proíbe a fabricação, comercialização, distribuição, propaganda e uso dos itens, que eram vendidos como próprios para aplicação em alimentos. Segundo informações da Anvisa, a suspensão visa proteger a saúde do consumidor, já que materiais plásticos podem oferecer riscos quando ingeridos.

Tudo sobre Saúde em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

A agência destacou ainda que o recolhimento dos produtos é responsabilidade das empresas fabricantes. Quem já adquiriu algum dos glitters deve entrar em contato com o fabricante para receber instruções sobre devolução ou descarte seguro.

Produtos suspensos

  • Glitz

Produtos: Glitter para Decoração (diversas cores)

Fabricante: FAB Indústria e Comércio de Produtos para Artes e Festas Ltda

Irregularidades: presença de materiais plásticos e indicação de uso em alimentos

  • Jeni Joni

Produtos: Glitter/Brilho para Decoração, Pó para Decoração, Pó de Ouro, Floco de Ouro, Floco de Prata e Floco Rose Gold

Fabricante: Nadja F. de Almeida Confeitos

Irregularidades: presença de materiais plásticos, ingrediente não identificado e indicação de uso como alimento

  • Iceberg Chef

Produtos: Glitter Glow e Glitter Shine (diversas cores)

Fabricante: Iceberg Indústria e Comércio Ltda

Irregularidades: presença de materiais plásticos e sugestão de uso em alimentos

  • Jady Confeitos

Produtos: Glitter para Decoração (diversas cores)

Fabricante: Jady Confeitos Artesanais Ltda

Irregularidades: presença de materiais plásticos e indicação de uso como alimento

Leia Também:

País confirma surto de vírus altamente letal e OMS faz anúncio
Busca por check-up avança, porém homens ainda fogem das consultas
Suplemento alimentar é proibido após causar vômito e diarreia

A Anvisa reforça que produtos com glitter destinados a decoração de alimentos devem ser comestíveis, seguindo normas específicas de segurança alimentar. Consumidores devem ficar atentos às embalagens e às orientações dos fabricantes antes de aplicar qualquer tipo de brilho nos doces.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

anvisa confeitaria CONTAMINAÇÃO glitter alimentício materiais plásticos produtos suspensos segurança alimenta

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Substâncias encontradas nos produtos não podem ser ingeridas
Play

Catu: moradores denunciam precariedade em posto de saúde improvisado

Substâncias encontradas nos produtos não podem ser ingeridas
Play

Pacientes com doenças crônicas ficam sem passe livre em Feira

Substâncias encontradas nos produtos não podem ser ingeridas
Play

Setembro também é Roxo: ação reforça luta contra a fibrose cística

Substâncias encontradas nos produtos não podem ser ingeridas
Play

Covid 5 anos: profissionais de saúde relembram desafios da pandemia

x