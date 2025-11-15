Anvisa encontra material proibido em produtos de doces e bolos

Substâncias encontradas nos produtos não podem ser ingeridas - Foto: Reprodução Freepik

Você sabia que aquele brilho nos seus bolos e doces pode ser perigoso? A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) suspendeu, na quinta-feira, 13, quatro marcas de glitter utilizadas na decoração de alimentos por conterem materiais plásticos em sua composição, substâncias que não podem ser ingeridas. A medida afeta os produtos das marcas Glitz, Jeni Joni, Iceberg Chef e Jady Confeitos.

A decisão, publicada no Diário Oficial da União, proíbe a fabricação, comercialização, distribuição, propaganda e uso dos itens, que eram vendidos como próprios para aplicação em alimentos. Segundo informações da Anvisa, a suspensão visa proteger a saúde do consumidor, já que materiais plásticos podem oferecer riscos quando ingeridos.

A agência destacou ainda que o recolhimento dos produtos é responsabilidade das empresas fabricantes. Quem já adquiriu algum dos glitters deve entrar em contato com o fabricante para receber instruções sobre devolução ou descarte seguro.

Produtos suspensos

Glitz

Produtos: Glitter para Decoração (diversas cores)

Fabricante: FAB Indústria e Comércio de Produtos para Artes e Festas Ltda

Irregularidades: presença de materiais plásticos e indicação de uso em alimentos

Jeni Joni

Produtos: Glitter/Brilho para Decoração, Pó para Decoração, Pó de Ouro, Floco de Ouro, Floco de Prata e Floco Rose Gold

Fabricante: Nadja F. de Almeida Confeitos

Irregularidades: presença de materiais plásticos, ingrediente não identificado e indicação de uso como alimento

Iceberg Chef

Produtos: Glitter Glow e Glitter Shine (diversas cores)

Fabricante: Iceberg Indústria e Comércio Ltda

Irregularidades: presença de materiais plásticos e sugestão de uso em alimentos

Jady Confeitos

Produtos: Glitter para Decoração (diversas cores)

Fabricante: Jady Confeitos Artesanais Ltda

Irregularidades: presença de materiais plásticos e indicação de uso como alimento

A Anvisa reforça que produtos com glitter destinados a decoração de alimentos devem ser comestíveis, seguindo normas específicas de segurança alimentar. Consumidores devem ficar atentos às embalagens e às orientações dos fabricantes antes de aplicar qualquer tipo de brilho nos doces.