País confirma surto de vírus altamente letal e OMS faz anúncio

Vírus Marburg causa surto - Foto: Reprodução | Freepik

A Etiópia confirmou seu primeiro surto da doença causada pelo vírus Marburg, que pertence à mesma família do Ebola e é conhecido por sua alta taxa de letalidade. A confirmação veio após o envio de amostras de um grupo de casos suspeitos de febre hemorrágica viral para testes laboratoriais.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) informou que a cepa é a mesma relatada em surtos anteriores em outras nações do Leste Africano. Nove casos, incluindo trabalhadores da saúde, foram registrados na região sul da Etiópia, próxima à fronteira com o Sudão do Sul.

A OMS e os Centros Africanos para Controle e Prevenção de Doenças elogiaram a rápida ação da Etiópia para identificar o vírus e iniciar imediatamente os esforços de contenção.

Alerta de transmissão e sintomas

O vírus Marburg é altamente virulento e, historicamente, sua origem está ligada a morcegos frugívoros, sendo encontrado em cavernas e minas (como o surto identificado no ano passado em Ruanda).

Uma vez transmitida aos humanos, a doença se espalha rapidamente por contato direto com fluidos corporais ou materiais contaminados.

Os sintomas iniciais são graves e incluem:

Febre alta

Dor de cabeça aguda

Dores musculares

Muitos pacientes desenvolvem sangramentos intensos dentro de uma semana após o início dos sintomas.

Atualmente, não há cura aprovada para a doença, embora tratamentos de suporte, como reidratação com fluidos orais ou intravenosos, melhorem a sobrevivência. Medicamentos antivirais, como o Remdesivir (testado em surtos de Ebola), já foram utilizados em condições emergenciais de cuidado compassivo.

A situação é agravada pelo fato de que as autoridades de saúde da Etiópia e do Sudão do Sul, países vizinhos, estão trabalhando intensamente para evitar a transmissão transfronteiriça.

Em resposta, a OMS liberou US$ 300 mil de seu fundo de contingência para emergências e enviou uma equipe inicial de resposta para apoiar a Etiópia.