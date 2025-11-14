Menu
DEU RUIM

Suplemento alimentar é proibido após causar vômito e diarreia

O medicamento está sendo suspenso pela Anvisa

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

14/11/2025 - 21:11 h
O suplemento será retirado de circulação
O suplemento será retirado de circulação -

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) proibiu um novo suplemento alimentar, utilizado para perder peso, nesta quarta-feira, 12. Chamadas ‘Ki-Fit-Turbo’, as pílulas estão causando efeitos colaterais severos, como diarreia e vômito.

Segundo informações contidas no Diário Oficial da União (DOU), o produto está sendo produzido por uma empresa desconhecida, sem liberação do órgão fiscalizador. A propaganda também é considerada enganosa, pois afirma que o medicamento acelera o metabolismo, queimando gorduras mais rapidamente.

“A divulgação do produto é irregular, pois associa o seu consumo a falsos benefícios terapêuticos, sugerindo ação medicamentosa não comprovada”, escreveu a Anvisa no comunicado oficial.

Entretanto, vale ressaltar que existe outro suplemento com o mesmo nome, fabricado pela empresa GVL Indústria de Suplementos Alimentares Ltda. Me e distribuído pela Fórmula Commerce Digital Ltda, que não será atingido pela medida.

x