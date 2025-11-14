Suplemento famoso causa reações graves e tem venda proibida

Composição do suplemento não é conhecida - Foto: Pixabay

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a apreensão de um suplemento alimentar vendido como Ki-Fit-Turbo e fabricado por empresa desconhecida. A decisão foi divulgada na última quarta-feira, 12, e, com a medida, o produto não pode mais ser comercializado, distribuído, fabricado, importado, divulgado ou consumido no país.

A decisão foi tomada porque a composição do suplemento não é conhecida e porque houve registros de reações adversas importantes associadas ao uso, segundo a Anvisa.

Reações graves

Os consumidores relataram reações como taquicardia, dor no peito, desconforto na parte superior do abdome, náuseas, vômitos e diarreia. De acordo com a Anvisa, o produto também vinha sendo divulgado de forma irregular, com promessas de benefícios terapêuticos que não têm comprovação científica.

A divulgação do suplemento em canais de venda e redes sociais sugeria efeitos semelhantes aos de medicamentos, o que contraria a legislação sanitária. Produtos dessa categoria só podem ser ofertados ao público quando têm comprovação de segurança, fabricação regular e informações claras sobre sua composição.

Suplemento regular não foi afetado

A Anvisa enfatizou que a apreensão não se aplica ao suplemento com o mesmo nome (Ki-Fit-Turbo) produzido pela empresa GVL Indústria de Suplementos Alimentares Ltda. Me e distribuído pela Fórmula Commerce Digital Ltda. Esse item não está incluído na ação e pode continuar sendo comercializado normalmente.

Além disso, a agência reforça que suplementos alimentares não podem ser apresentados como solução para problemas de saúde e que consumidores devem sempre verificar se o fabricante está devidamente registrado. A recomendação é que qualquer suspeita de efeito adverso seja comunicada aos serviços de saúde ou diretamente à Agência por meio dos canais oficiais.