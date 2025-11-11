BRASIL
Famoso nas casas brasileiras, produto de limpeza é proibido pela Anvisa
Além do produto de limpeza, uma série de cosméticos tiveram as distribuições barradas
A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) realizou uma ação de localização e fiscalização no mês de outubro que resultou na apreensão de vários produtos de cosmético e um famoso produto de limpeza. Somado a isso, a Anvisa determinou a proibição da comercialização, distribuição, fabricação, publicidade e utilização de todos os lotes.
O produto Tecsa Color Pós, um famoso saneante utilizado como bactericida, fungicida e virucida, fabricado pela Brenntag Química Brasil Ltda. também foi alvo de fiscalização.
A Anvisa aplicou uma interdição cautelar ao produto, devido ao não cumprimento das exigências legais ligadas à sua identidade e à produção conforme a boas práticas de fabricação.
O produto também não estava em conformidade com a legislação sanitária, sendo impedido de continuar circulando até que a situação seja regularizada.
Produtos cosméticos apreendidos
Uma série de oito produtos cosméticos capilares da empresa Anne Indústria e Comércio de Produtos Químicos Ltda. teve seus produtos apreendidos, além da comercialização, distribuição, fabricação, publicidade e utilização de todos os lotes dos produtos envolvidos proibidas.
A decisão foi tomada após algumas irregularidades serem constatadas no registro desses cosméticos junto à agência reguladora. Os produtos proíbidos incluem várias variantes das máscaras de tratamento e selagens térmicas.
Entre os itens apreendidos estão:
- Soul Care B.T.X. Organic Hidrate Lise.
- Máscara de Tratamento Botox Plástica do Fios Organic.
- Selagem Térmica Plástica dos Fios Organic.
- Máscara de Tratamento Botox Plástica dos Fios Nano Cristalização.
- Máscara de Tratamento B.Tox Plástica dos Fios Redutor de Volume.
- Máscara de Tratamento Botox Plástica dos Fios Nano Plastia Marroquina.
- Selagem Térmica Plástica dos Fios Arginina e Açaí.
A medida atinge todos os lotes dessas mercadorias, que estão agora fora do mercado e não podem mais ser comercializados ou utilizados até regularização.
