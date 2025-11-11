Famoso nas casas brasileiras, produto de limpeza é proibido pela Anvisa

Produto de limpeza é proibido pela Anvisa - Foto: Reprodução | Freepik

A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) realizou uma ação de localização e fiscalização no mês de outubro que resultou na apreensão de vários produtos de cosmético e um famoso produto de limpeza. Somado a isso, a Anvisa determinou a proibição da comercialização, distribuição, fabricação, publicidade e utilização de todos os lotes.

O produto Tecsa Color Pós, um famoso saneante utilizado como bactericida, fungicida e virucida, fabricado pela Brenntag Química Brasil Ltda. também foi alvo de fiscalização.

A Anvisa aplicou uma interdição cautelar ao produto, devido ao não cumprimento das exigências legais ligadas à sua identidade e à produção conforme a boas práticas de fabricação.

O produto também não estava em conformidade com a legislação sanitária, sendo impedido de continuar circulando até que a situação seja regularizada.

Produtos cosméticos apreendidos

Uma série de oito produtos cosméticos capilares da empresa Anne Indústria e Comércio de Produtos Químicos Ltda. teve seus produtos apreendidos, além da comercialização, distribuição, fabricação, publicidade e utilização de todos os lotes dos produtos envolvidos proibidas.

A decisão foi tomada após algumas irregularidades serem constatadas no registro desses cosméticos junto à agência reguladora. Os produtos proíbidos incluem várias variantes das máscaras de tratamento e selagens térmicas.

Entre os itens apreendidos estão:

Soul Care B.T.X. Organic Hidrate Lise.

Máscara de Tratamento Botox Plástica do Fios Organic.

Selagem Térmica Plástica dos Fios Organic.

Máscara de Tratamento Botox Plástica dos Fios Nano Cristalização.

Máscara de Tratamento B.Tox Plástica dos Fios Redutor de Volume.

Máscara de Tratamento Botox Plástica dos Fios Nano Plastia Marroquina.

Selagem Térmica Plástica dos Fios Arginina e Açaí.

A medida atinge todos os lotes dessas mercadorias, que estão agora fora do mercado e não podem mais ser comercializados ou utilizados até regularização.