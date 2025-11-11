Menu
BRASIL
BRASIL

Grande rede de pizzaria vai distribuir pizza de graça neste domingo

Promoção será valida para inscritos no ENEM 2025

Iarla Queiroz

Por Iarla Queiroz

11/11/2025 - 15:47 h
Domino’s anunciou a promoção “E Nem é Brincadeira”
Após semanas de preparação e dois domingos intensos de prova, os participantes do Enem 2025 poderão celebrar o fim da maratona de estudos de um jeito inusitado: com pizza gratuita.

A iniciativa faz parte de uma ação da Domino’s, que anunciou a promoção “E Nem é Brincadeira”, válida em lojas de todo o país.

Um respiro após o exame

Os estudantes que enfrentaram redação, cálculos e múltiplas escolhas poderão aproveitar a folga pós-prova com uma pizza brotinho gratuita, nos sabores Queijo ou Calabresa.

Para receber, basta apresentar o comprovante de inscrição do Enem 2025 — impresso ou digital — e um documento com foto.

A oferta será válida nos dias 9 e 16 de novembro, a partir das 17h, coincidindo com o encerramento das provas.

No Pará, onde o exame acontece depois, o benefício se estende para os dias 30 de novembro e 7 de dezembro.

Regras e limitações

O mimo é limitado a uma unidade por CPF e só vale para consumo no balcão.

Outros produtos, como bebidas e sobremesas, não estão incluídos na promoção, que pode ser encerrada quando o estoque terminar.

Enem 2025

As provas do Exame Nacional do Ensino Médio acontecem nos dias 9 e 16 de novembro em todo o Brasil — e nos dias 30 de novembro e 7 de dezembro no Pará.

O resultado é aguardado para janeiro, e deve definir o acesso a programas como Sisu, Prouni e Fies, que abrem as portas do ensino superior a estudantes de todo o país.

Ver todas

