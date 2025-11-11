BRASIL
Grande rede de pizzaria vai distribuir pizza de graça neste domingo
Promoção será valida para inscritos no ENEM 2025
Por Iarla Queiroz
Após semanas de preparação e dois domingos intensos de prova, os participantes do Enem 2025 poderão celebrar o fim da maratona de estudos de um jeito inusitado: com pizza gratuita.
A iniciativa faz parte de uma ação da Domino’s, que anunciou a promoção “E Nem é Brincadeira”, válida em lojas de todo o país.
Um respiro após o exame
Os estudantes que enfrentaram redação, cálculos e múltiplas escolhas poderão aproveitar a folga pós-prova com uma pizza brotinho gratuita, nos sabores Queijo ou Calabresa.
Para receber, basta apresentar o comprovante de inscrição do Enem 2025 — impresso ou digital — e um documento com foto.
A oferta será válida nos dias 9 e 16 de novembro, a partir das 17h, coincidindo com o encerramento das provas.
No Pará, onde o exame acontece depois, o benefício se estende para os dias 30 de novembro e 7 de dezembro.
Regras e limitações
O mimo é limitado a uma unidade por CPF e só vale para consumo no balcão.
Outros produtos, como bebidas e sobremesas, não estão incluídos na promoção, que pode ser encerrada quando o estoque terminar.
Enem 2025
As provas do Exame Nacional do Ensino Médio acontecem nos dias 9 e 16 de novembro em todo o Brasil — e nos dias 30 de novembro e 7 de dezembro no Pará.
O resultado é aguardado para janeiro, e deve definir o acesso a programas como Sisu, Prouni e Fies, que abrem as portas do ensino superior a estudantes de todo o país.
