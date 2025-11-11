10 bares brasileiros figuram na lista dos melhores do mundo

Brasil tem 10 bares nos melhores do mundo - Foto: Raphael Muller

Um total de dez bares brasileiros foram incluídos na lista dos 500 melhores do mundo em 2025, divulgada nesta segunda-feira, 10. A atual lista, nomeada como “Top 500 Bars” compila dados da internet.

O bar brasileiro melhor colocado é o paulista Tan Tan, que ficou na 19ª posição. O local completou dez anos de existência neste ano de 2025 e ao longo do tempo veio se tornando uma referência tanto nacional quanto internacional.

Os brasileiros na lista

Além do Tan Tan, o Exímia Bar, também em São Paulo, foi classificado na 43ª posição. Inaugurado há pouco mais de um ano, seus drinks tem focos em ingredientes naturais e nativos do Brasil.

Além dos dois anteriores, São Paulo ainda teve mais quatro bares figurando na lista dos 500 melhores, sendo eles “SubAstor, Bar dos Arcos, Santana Bar e Picco.”

O bar que representa a capital baiana é o “Purgatório Bar”, localizado no bairro da Pituba. No Rio, entraram para o ranking os bares Liz Cocktail & Co., o Elena Horto e o Nosso Ipanema.

Posição dos bares brasileiros

Confira todos os bares brasileiros no ranking e suas respectivas posições: