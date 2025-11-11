BRASIL
10 bares brasileiros figuram na lista dos melhores do mundo
Um dos bares da lista dos melhores 500 fica em Salvador, veja os destaques
Um total de dez bares brasileiros foram incluídos na lista dos 500 melhores do mundo em 2025, divulgada nesta segunda-feira, 10. A atual lista, nomeada como “Top 500 Bars” compila dados da internet.
O bar brasileiro melhor colocado é o paulista Tan Tan, que ficou na 19ª posição. O local completou dez anos de existência neste ano de 2025 e ao longo do tempo veio se tornando uma referência tanto nacional quanto internacional.
Os brasileiros na lista
Além do Tan Tan, o Exímia Bar, também em São Paulo, foi classificado na 43ª posição. Inaugurado há pouco mais de um ano, seus drinks tem focos em ingredientes naturais e nativos do Brasil.
Além dos dois anteriores, São Paulo ainda teve mais quatro bares figurando na lista dos 500 melhores, sendo eles “SubAstor, Bar dos Arcos, Santana Bar e Picco.”
O bar que representa a capital baiana é o “Purgatório Bar”, localizado no bairro da Pituba. No Rio, entraram para o ranking os bares Liz Cocktail & Co., o Elena Horto e o Nosso Ipanema.
Posição dos bares brasileiros
Confira todos os bares brasileiros no ranking e suas respectivas posições:
- 19ª posição: Tan Tan (São Paulo)
- 43ª: Exímia Bar (São Paulo)
- 188ª: SubAstor (São Paulo)
- 336ª: Bar dos Arcos (São Paulo)
- 354ª: Liz Cocktail & Co. (Rio de Janeiro)
- 426ª: Elena (Rio de Janeiro)
- 437ª: Santana Bar (São Paulo)
- 444ª: Picco (São Paulo)
- 476ª: Purgatório Bar (Salvador)
- 479ª: Nosso Ipanema (Rio de Janeiro)
