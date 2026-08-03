Anvisa proíbe suplemento ômega-3 falsificado; veja lote afetado

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A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a apreensão de um lote falsificado de um suplemento alimentar à base de ômega-3. A medida foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta segunda-feira, 3.

Segundo a resolução, foi determinada a apreensão e proibidas a comercialização, a distribuição, a fabricação, a propaganda e o uso do lote B25 2501951 do suplemento alimentar em cápsulas Omegafor Plus (Vitafor).

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Segundo a agência, a decisão foi tomada após denúncia de falsificação do lote, que estava sendo divulgado e comercializado em plataformas eletrônicas de venda.

De acordo com a resolução, a fabricante do produto original informou que não reconhece a fabricação desse lote e registrou boletim de ocorrência sobre o caso na Polícia Civil de Minas Gerais.

A Anvisa determinou a interdição cautelar de três lotes de repelentes de insetos após resultados insatisfatórios em análises do componente DEET.

Foram interditados:

Repelente com Filtro Solar FPS 30 Above Protect, lote 189952

Above Protect Repelente de Insetos, lote 205688

Repellere Repelente de Insetos Aerossol, lote 2601001449

Segundo as resoluções, laudos de análise fiscal emitidos pelo Instituto Adolfo Lutz apontaram resultados insatisfatórios no ensaio de DEET, motivando a interdição cautelar dos lotes.