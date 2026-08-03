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Anvisa proíbe suplemento ômega-3 falsificado; veja lote afetado

Medida foi publicada no Diário Oficial da União

Victoria Isabel
Por
Decisão foi tomada após denúncia de falsificação
Decisão foi tomada após denúncia de falsificação - Foto: Maginific/Ilustrativa

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a apreensão de um lote falsificado de um suplemento alimentar à base de ômega-3. A medida foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta segunda-feira, 3.

Segundo a resolução, foi determinada a apreensão e proibidas a comercialização, a distribuição, a fabricação, a propaganda e o uso do lote B25 2501951 do suplemento alimentar em cápsulas Omegafor Plus (Vitafor).

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Segundo a agência, a decisão foi tomada após denúncia de falsificação do lote, que estava sendo divulgado e comercializado em plataformas eletrônicas de venda.

De acordo com a resolução, a fabricante do produto original informou que não reconhece a fabricação desse lote e registrou boletim de ocorrência sobre o caso na Polícia Civil de Minas Gerais.

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A Anvisa determinou a interdição cautelar de três lotes de repelentes de insetos após resultados insatisfatórios em análises do componente DEET.

Foram interditados:

  • Repelente com Filtro Solar FPS 30 Above Protect, lote 189952
  • Above Protect Repelente de Insetos, lote 205688
  • Repellere Repelente de Insetos Aerossol, lote 2601001449

Segundo as resoluções, laudos de análise fiscal emitidos pelo Instituto Adolfo Lutz apontaram resultados insatisfatórios no ensaio de DEET, motivando a interdição cautelar dos lotes.

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anvisa ômega-3 suplemento alimentar

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