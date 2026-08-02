AstraZeneca prepara fusão de US$ 400 bi com farmacêutica dos EUA

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A farmacêutica britânica AstraZeneca e a americana Bristol Myers Squibb mantêm negociações avançadas para uma fusão avaliada em quase US$ 400 bilhões (R$ 2 trilhões).

A transação pode consolidar o quarto maior grupo do setor no mundo por capitalização de mercado, com impacto direto na concorrência do segmento de oncologia.

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Caso seja concluído, o negócio figurará entre as maiores operações da história da indústria farmacêutica. A estrutura final deve envolver pagamento em dinheiro e troca de ações, embora executivos de ambas as companhias evitem confirmações públicas até o momento.

Expansão global e forte presença no mercado americano

Liderada por Sir Pascal Soriot, a AstraZeneca busca fortalecer a participação nos Estados Unidos para alcançar a meta de US$ 80 bilhões em receita até 2030.

No ano passado, o faturamento atingiu US$ 58,7 bilhões, impulsionado pelas operações em solo norte-americano, que já representam quase metade dos ganhos da empresa.

Por outro lado, a Bristol Myers Squibb busca alternativas para compensar perdas futuras de receita decorrentes do fim de patentes de medicamentos estratégicos.

A integração das divisões oncológicas de ambas as empresas reforçará o portfólio de tratamentos contra o câncer, área central de investimento das duas marcas.

Regulação internacional e escrutínio político

A transação enfrentará análise detalhada de órgãos antitruste nos Estados Unidos e na Europa devido à concentração no segmento de oncologia.

No Reino Unido, o anúncio gera debates sobre a permanência da sede da farmacêutica em solo britânico, especialmente após o recente fortalecimento da listagem das ações da companhia na Bolsa de Nova York.