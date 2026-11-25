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A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) proibiu, nesta quarta-feira, 25, a venda, a distribuição e a propaganda de 94 produtos alimentícios das marcas Terra Rica e Mercatto.



A medida atinge temperos, especiarias, ervas desidratadas, condimentos e misturas fabricados pela empresa Terra Rica Empacotadora e Distribuidora Ltda.

A decisão também prevê o recolhimento dos produtos após a identificação de irregularidades que podem representar riscos para consumidores com alergias alimentares e doença celíaca.

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Falhas nos rótulos motivaram a proibição

Durante uma inspeção sanitária, foram identificados problemas na rotulagem dos alimentos. Segundo a Anvisa, os produtos não apresentavam corretamente as informações obrigatórias sobre ingredientes alergênicos e presença de glúten.

A fiscalização também constatou que a empresa não possuía um Programa de Controle de Alergênicos, procedimento considerado importante para evitar contaminações e garantir a segurança dos consumidores.

As irregularidades comprometem principalmente pessoas que precisam evitar determinados ingredientes por questões de saúde.

Veja alguns dos temperos proibidos

Os 94 produtos atingidos pela medida foram fabricados entre maio de 2024 e maio de 2026. A lista oficial inclui diferentes tipos de temperos e condimentos comercializados pelas marcas Terra Rica e Mercatto.

Entre os itens citados estão:

Tempero para bifes, 60 g – Terra Rica;

Lemon pepper, 60 g – Mercatto;

Chimichurri picante, 40 g – Mercatto;

Curry, 50 g – Terra Rica;

Sal rosa do Himalaia, 150 g – Terra Rica.

A relação completa dos 94 produtos está disponível nos canais oficiais da Anvisa.

O que fazer se você comprou algum dos produtos?

A Anvisa informou que a empresa iniciou o recolhimento voluntário dos alimentos. Como a medida envolve problemas na identificação de alergênicos e de glúten, consumidores que tenham algum dos itens devem verificar se o produto está incluído na lista de recolhimento e evitar o consumo até confirmar as informações.

O material divulgado pela agência não detalha orientações específicas sobre troca, reembolso ou descarte dos produtos já adquiridos.

Entenda como funciona o recolhimento de alimentos

O recolhimento voluntário é uma medida preventiva adotada pela empresa responsável e pelos demais integrantes da cadeia produtiva para retirar produtos do mercado quando são identificados possíveis riscos à saúde.

Quando o alimento representa risco ou pode causar danos ao consumidor, o recolhimento é obrigatório, conforme a Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) 655/2022.

Nessas situações, a empresa deve comunicar a Anvisa em até 48 horas após tomar conhecimento da necessidade de recolhimento, permitindo que a agência acompanhe o procedimento.

A decisão envolvendo os produtos Terra Rica e Mercatto consta na Resolução 4.621/2026, publicada no Diário Oficial da União (DOU).