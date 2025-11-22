Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > SAÚDE
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

PROIBIDO

Anvisa proíbe venda de sabonete amado por brasileiros

Produto popular foi suspenso após ser comercializado sem registro sanitário obrigatório

Beatriz Santos

Por Beatriz Santos

22/11/2025 - 9:37 h
Produto popular foi suspenso após ser comercializado sem registro sanitário
Produto popular foi suspenso após ser comercializado sem registro sanitário -

A Anvisa suspendeu a venda do sabonete líquido Pérolas do Campo, produzido pela Dell Cosméticos e distribuído pela Bloom Perfumaria, depois de identificar que o produto estava sendo comercializado sem registro sanitário, requisito essencial para garantir segurança ao consumidor.

A decisão da Anvisa ocorre como medida preventiva, já que, sem registro, a empresa não tinha como comprovar que o sabonete seguia critérios mínimos de segurança e qualidade. A ausência dessa certificação pode resultar em riscos como reações alérgicas, coceira e vermelhidão quando usado de forma contínua.

Tudo sobre Saúde em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Canetas emagrecedoras são proibidas no Brasil; veja lista
CONNECTI: evento reúne especialistas em saúde integrativa em Salvador
Manjaro diminui compulsão por comida, mas efeito não dura eternamente

A agência reforça o alerta sobre produtos irregulares, ressaltando que itens sem registro ou regularização não oferecem garantia de qualidade, segurança ou eficácia e podem representar sérios riscos à saúde. Consumidores podem denunciar casos desse tipo pela Ouvidoria ou pela Central de Atendimento (0800 642 9782).

A suspensão do Pérolas do Campo não foi a única. No início do mês, a Anvisa também proibiu o sabonete antisséptico Cinord, fabricado pela Cinord Sudeste Química Ltda.

O produto estava sendo comercializado com formulação diferente da registrada. “Além disso, a formulação do sabonete possuía uma concentração de um conservante químico acima do permitido pela legislação sanitária”, afirma a Anvisa. Com isso, fabricação, distribuição, comercialização e uso foram proibidos, e todo o estoque foi determinado para recolhimento.

A Anvisa é uma autarquia sob regime especial presente em todo o território nacional. Segundo a própria agência, sua finalidade institucional é promover a proteção da saúde da população por meio do controle sanitário da produção e do consumo de produtos e serviços sujeitos à vigilância sanitária.

Isso inclui a fiscalização de ambientes, processos, insumos e tecnologias relacionados, além do controle em portos, aeroportos, fronteiras e recintos alfandegados.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

anvisa Saúde

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Produto popular foi suspenso após ser comercializado sem registro sanitário
Play

Catu: moradores denunciam precariedade em posto de saúde improvisado

Produto popular foi suspenso após ser comercializado sem registro sanitário
Play

Pacientes com doenças crônicas ficam sem passe livre em Feira

Produto popular foi suspenso após ser comercializado sem registro sanitário
Play

Setembro também é Roxo: ação reforça luta contra a fibrose cística

Produto popular foi suspenso após ser comercializado sem registro sanitário
Play

Covid 5 anos: profissionais de saúde relembram desafios da pandemia

x