Anvisa proíbe venda de sabonete amado por brasileiros

Produto popular foi suspenso após ser comercializado sem registro sanitário - Foto: Freepik

A Anvisa suspendeu a venda do sabonete líquido Pérolas do Campo, produzido pela Dell Cosméticos e distribuído pela Bloom Perfumaria, depois de identificar que o produto estava sendo comercializado sem registro sanitário, requisito essencial para garantir segurança ao consumidor.

A decisão da Anvisa ocorre como medida preventiva, já que, sem registro, a empresa não tinha como comprovar que o sabonete seguia critérios mínimos de segurança e qualidade. A ausência dessa certificação pode resultar em riscos como reações alérgicas, coceira e vermelhidão quando usado de forma contínua.

A agência reforça o alerta sobre produtos irregulares, ressaltando que itens sem registro ou regularização não oferecem garantia de qualidade, segurança ou eficácia e podem representar sérios riscos à saúde. Consumidores podem denunciar casos desse tipo pela Ouvidoria ou pela Central de Atendimento (0800 642 9782).



A suspensão do Pérolas do Campo não foi a única. No início do mês, a Anvisa também proibiu o sabonete antisséptico Cinord, fabricado pela Cinord Sudeste Química Ltda.

O produto estava sendo comercializado com formulação diferente da registrada. “Além disso, a formulação do sabonete possuía uma concentração de um conservante químico acima do permitido pela legislação sanitária”, afirma a Anvisa. Com isso, fabricação, distribuição, comercialização e uso foram proibidos, e todo o estoque foi determinado para recolhimento.

A Anvisa é uma autarquia sob regime especial presente em todo o território nacional. Segundo a própria agência, sua finalidade institucional é promover a proteção da saúde da população por meio do controle sanitário da produção e do consumo de produtos e serviços sujeitos à vigilância sanitária.

Isso inclui a fiscalização de ambientes, processos, insumos e tecnologias relacionados, além do controle em portos, aeroportos, fronteiras e recintos alfandegados.