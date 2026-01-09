Menu
SAÚDE
PREOCUPANTE

Anvisa toma atitude após detectar vidro em molho de tomate famoso

Marca do molho de tomate é bastante conhecida no Brasil

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

09/01/2026 - 8:09 h
Marca do molho de tomate é bastante conhecida no Brasil
Marca do molho de tomate é bastante conhecida no Brasil

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou recolhimento do lote LM283 do molho de tomate Passata de Pomodoro Di Puglia, da marca Mastromauro Granoro.

Após a decisão, adotada na última quarta-feira, 7, ficam suspensas a comercialização, a distribuição, importação, a divulgação e o consumo do produto em todo o território nacional.

A Anvisa explicou que a medida foi adotada após alerta emitido pela RASFF (Sistema de Alerta Rápido para Alimentos e Rações), que identificou a presença de pedaços de vidro no lote do molho de tomate importado para o Brasil.

Mastromauro Granoro
Mastromauro Granoro | Foto: Divulgação

A RASFF é um sistema da União Europeia utilizado para a troca rápida de informações sobre riscos graves à saúde relacionados a alimentos e rações animais. Fabricante do molho, a Mastromauro Granoro, afirmou que a empresa realizou um recolhimento preventivo do produto.

De acordo com a companhia, o motivo do recolhimento, que ainda está em fase de verificação e comprovação, é a possível presença de corpos estranhos de vidro. O caso está sendo apurado pelas autoridades sanitárias italianas, que foram prontamente comunicadas.

Além disso, a empresa informou que, no Brasil, apenas pequenas quantidades do produto foram comercializadas. O distribuidor local já foi notificado e está realizando o recolhimento do item no mercado.

x