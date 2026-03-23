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VACINAÇÃO

Bahia inicia megaoperação de vacinação contra gripe; saiba grupos prioritários

O estado recebeu um carregamento de mais de um milhão de doses da vacina

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

23/03/2026 - 14:01 h

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A campanha de vacinação começa neste fim de semana
A campanha de vacinação começa neste fim de semana -

A Campanha Nacional de Vacinação 2026 está a todo o vapor na Bahia. O estado recebeu um carregamento com 1,3 milhão de doses de vacinas contra o vírus Influenza, causador da gripe.

A distribuição das doses já foi iniciada pela Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab). Entretanto, o dia oficial de vacinação, também chamado de Dia D de mobilização nacional, acontecerá no próximo sábado, 28 de março.

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Dentre os municípios com maior volume de doses distribuídas estão Salvador (204.120), Feira de Santana (58.310), Vitória da Conquista (25.840), Porto Seguro (24.490) e Camaçari (18.520).

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Quem pode tomar a vacina?

Nesta primeira fase, a Sesab organizou um amplo conjunto de grupos prioritários, variando entre recém nascidos, idosos e gestantes. São eles:

  • Crianças de 6 meses a menores de 6 anos
  • Pessoas com 60 anos ou mais
  • Gestantes e puérperas (até 45 dias após o parto)
  • Trabalhadores da saúde e professores da educação básica e superior
  • Povos indígenas
  • Quilombolas
  • Pessoas em situação de rua
  • Pessoas com comorbidades ou deficiência permanente
  • Caminhoneiros, motoristas e cobradores de transporte coletivo
  • Trabalhadores portuários e dos correios
  • Profissionais das forças de segurança e das forças armadas
  • Funcionários do sistema prisional
  • População privada de liberdade
  • Jovens em medidas socioeducativas

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Bahia Saúde Vacinação

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