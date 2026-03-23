Bahia inicia megaoperação de vacinação contra gripe; saiba grupos prioritários

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A campanha de vacinação começa neste fim de semana - Foto: Divulgação

A Campanha Nacional de Vacinação 2026 está a todo o vapor na Bahia. O estado recebeu um carregamento com 1,3 milhão de doses de vacinas contra o vírus Influenza, causador da gripe.

A distribuição das doses já foi iniciada pela Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab). Entretanto, o dia oficial de vacinação, também chamado de Dia D de mobilização nacional, acontecerá no próximo sábado, 28 de março.

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Dentre os municípios com maior volume de doses distribuídas estão Salvador (204.120), Feira de Santana (58.310), Vitória da Conquista (25.840), Porto Seguro (24.490) e Camaçari (18.520).

Quem pode tomar a vacina?

Nesta primeira fase, a Sesab organizou um amplo conjunto de grupos prioritários, variando entre recém nascidos, idosos e gestantes. São eles: