VACINAÇÃO
Bahia inicia megaoperação de vacinação contra gripe; saiba grupos prioritários
O estado recebeu um carregamento de mais de um milhão de doses da vacina
Por Franciely Gomes
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A Campanha Nacional de Vacinação 2026 está a todo o vapor na Bahia. O estado recebeu um carregamento com 1,3 milhão de doses de vacinas contra o vírus Influenza, causador da gripe.
A distribuição das doses já foi iniciada pela Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab). Entretanto, o dia oficial de vacinação, também chamado de Dia D de mobilização nacional, acontecerá no próximo sábado, 28 de março.
Dentre os municípios com maior volume de doses distribuídas estão Salvador (204.120), Feira de Santana (58.310), Vitória da Conquista (25.840), Porto Seguro (24.490) e Camaçari (18.520).
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Quem pode tomar a vacina?
Nesta primeira fase, a Sesab organizou um amplo conjunto de grupos prioritários, variando entre recém nascidos, idosos e gestantes. São eles:
- Crianças de 6 meses a menores de 6 anos
- Pessoas com 60 anos ou mais
- Gestantes e puérperas (até 45 dias após o parto)
- Trabalhadores da saúde e professores da educação básica e superior
- Povos indígenas
- Quilombolas
- Pessoas em situação de rua
- Pessoas com comorbidades ou deficiência permanente
- Caminhoneiros, motoristas e cobradores de transporte coletivo
- Trabalhadores portuários e dos correios
- Profissionais das forças de segurança e das forças armadas
- Funcionários do sistema prisional
- População privada de liberdade
- Jovens em medidas socioeducativas
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