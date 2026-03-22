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Maconha puxa alta de 80% no consumo de drogas no Brasil em 11 anos

Estudo explica avanço no uso de substâncias ilícitas no país

Ane Catarine

Por Ane Catarine

22/03/2026 - 10:36 h

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Cresce o uso de maconha no Brasil
Cresce o uso de maconha no Brasil -

O consumo de drogas ilícitas no Brasil cresceu de forma significativa nos últimos anos, impulsionado principalmente pela maconha, segundo dados do III Levantamento Nacional de Álcool e Drogas (Lenad III), da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp).

De acordo com o estudo, o percentual de brasileiros que já experimentaram alguma droga ilegal ao menos uma vez na vida saltou de 10,3% para 18,8% em 11 anos. Isso representa um aumento de cerca de 80% no período.

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Maconha puxa alta

Os dados apontam que esse crescimento foi puxado, sobretudo, pelo aumento do consumo de maconha.

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Em 2012, o uso da substância no Brasil era considerado baixo em comparação a outros países. Em 2023, passou a se aproximar da média internacional.

Entenda o que mudou no consumo de drogas (2012–2023)

Cannabis lidera o crescimento

  • Uso ao longo da vida subiu de 6,16% (2012) para 14,97% (2023)
  • Consumo no último ano passou de 2,83% (2012) para 5,96% (2023)

Cocaína cresce, mas de forma moderada

  • Uso ao longo da vida aumentou de 3,88% (2012) para 5,38% (2023)
  • Consumo no último ano permaneceu estável em 1,78%

Crack apresenta queda

  • Uso ao longo da vida caiu de 1,44% (2012) para 1,39% (2023)
  • Consumo no último ano recuou de 0,64% (2012) para 0,48% (2023)

Mudança no perfil

O levantamento também mostra mudanças no perfil dos usuários. Entre as mulheres adultas, o aumento foi expressivo: o percentual que já experimentou drogas ilícitas quase dobrou, passando de 7% para 13,9%. Apesar disso, os homens ainda concentram os maiores índices de consumo.

Como foi feito o levantamento

A pesquisa ouviu 16.608 pessoas com mais de 14 anos em todo o país, em áreas urbanas e rurais. Os participantes responderam de forma anônima.

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Tags:

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