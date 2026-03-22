Maconha puxa alta de 80% no consumo de drogas no Brasil em 11 anos

Siga o A TARDE no Google

Cresce o uso de maconha no Brasil - Foto: Raul Arboleda/AFP

O consumo de drogas ilícitas no Brasil cresceu de forma significativa nos últimos anos, impulsionado principalmente pela maconha, segundo dados do III Levantamento Nacional de Álcool e Drogas (Lenad III), da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp).

De acordo com o estudo, o percentual de brasileiros que já experimentaram alguma droga ilegal ao menos uma vez na vida saltou de 10,3% para 18,8% em 11 anos. Isso representa um aumento de cerca de 80% no período.

Tudo sobre Saúde em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Maconha puxa alta

Os dados apontam que esse crescimento foi puxado, sobretudo, pelo aumento do consumo de maconha.

Em 2012, o uso da substância no Brasil era considerado baixo em comparação a outros países. Em 2023, passou a se aproximar da média internacional.

Entenda o que mudou no consumo de drogas (2012–2023)

Cannabis lidera o crescimento

Uso ao longo da vida subiu de 6,16% (2012) para 14,97% (2023)

de 6,16% (2012) para 14,97% (2023) Consumo no último ano passou de 2,83% (2012) para 5,96% (2023)

Cocaína cresce, mas de forma moderada

Uso ao longo da vida aumentou de 3,88% (2012) para 5,38% (2023)

de 3,88% (2012) para 5,38% (2023) Consumo no último ano permaneceu estável em 1,78%

Crack apresenta queda

Uso ao longo da vida caiu de 1,44% (2012) para 1,39% (2023)

de 1,44% (2012) para 1,39% (2023) Consumo no último ano recuou de 0,64% (2012) para 0,48% (2023)

Mudança no perfil

O levantamento também mostra mudanças no perfil dos usuários. Entre as mulheres adultas, o aumento foi expressivo: o percentual que já experimentou drogas ilícitas quase dobrou, passando de 7% para 13,9%. Apesar disso, os homens ainda concentram os maiores índices de consumo.

Como foi feito o levantamento

A pesquisa ouviu 16.608 pessoas com mais de 14 anos em todo o país, em áreas urbanas e rurais. Os participantes responderam de forma anônima.