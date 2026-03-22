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Maconha puxa alta de 80% no consumo de drogas no Brasil em 11 anos
Estudo explica avanço no uso de substâncias ilícitas no país
Por Ane Catarine
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O consumo de drogas ilícitas no Brasil cresceu de forma significativa nos últimos anos, impulsionado principalmente pela maconha, segundo dados do III Levantamento Nacional de Álcool e Drogas (Lenad III), da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp).
De acordo com o estudo, o percentual de brasileiros que já experimentaram alguma droga ilegal ao menos uma vez na vida saltou de 10,3% para 18,8% em 11 anos. Isso representa um aumento de cerca de 80% no período.
Maconha puxa alta
Os dados apontam que esse crescimento foi puxado, sobretudo, pelo aumento do consumo de maconha.
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Em 2012, o uso da substância no Brasil era considerado baixo em comparação a outros países. Em 2023, passou a se aproximar da média internacional.
Entenda o que mudou no consumo de drogas (2012–2023)
Cannabis lidera o crescimento
- Uso ao longo da vida subiu de 6,16% (2012) para 14,97% (2023)
- Consumo no último ano passou de 2,83% (2012) para 5,96% (2023)
Cocaína cresce, mas de forma moderada
- Uso ao longo da vida aumentou de 3,88% (2012) para 5,38% (2023)
- Consumo no último ano permaneceu estável em 1,78%
Crack apresenta queda
- Uso ao longo da vida caiu de 1,44% (2012) para 1,39% (2023)
- Consumo no último ano recuou de 0,64% (2012) para 0,48% (2023)
Mudança no perfil
O levantamento também mostra mudanças no perfil dos usuários. Entre as mulheres adultas, o aumento foi expressivo: o percentual que já experimentou drogas ilícitas quase dobrou, passando de 7% para 13,9%. Apesar disso, os homens ainda concentram os maiores índices de consumo.
Como foi feito o levantamento
A pesquisa ouviu 16.608 pessoas com mais de 14 anos em todo o país, em áreas urbanas e rurais. Os participantes responderam de forma anônima.
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